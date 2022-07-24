夏天缺水易痔瘡發作　改善痔患宜由三大習慣入手

夏天一到，痔瘡總是容易發作，除了天氣濕熱影響，水分流失亦是重要原因。不想經常受痔瘡困擾，除了要多吸收纖維，防止大便過硬，亦要改善排便習慣，尤其大便過度用力，或長坐廁板，均會加劇痔瘡發作。炎炎夏日，謹記在擁抱陽光與海灘、保持運動習慣之餘，亦要補充足夠水分，才能有效紓緩症狀。

撰文：醫善同行醫學顧問、外科專科醫生劉應裕



當肛門內的軟組織受壓漲大，影響血液循環，令血管膨脹，就會形成痔瘡。位於肛門內的痔瘡稱為「內痔」，通常沒有明顯症狀，有時大便帶有鮮紅色血，屬於較早期的痔瘡。當痔瘡繼續漲大並輕微脫垂，患者未必會感到痛楚，且會自行縮回肛門內，此屬於第二期症狀。

當痔瘡已外露凸出，且無法塞回肛門，這種痔瘡稱為「外痔」，容易疼痛，屬於第三期症狀；嚴重者甚至會出現發炎及潰爛。痔瘡出現脫垂後，會阻礙血液流通，令軟組織硬化，患處一旦受壓，病人就會感到痛楚，這種情況便是痔瘡發作。通常以下幾點屬痔瘡高危因素。

▼痔瘡高危因素▼



1)排便過度用力：用力排便會令血管受壓，繼而膨脹形成痔瘡。

2)經常蹲下或長時間坐在廁板：由於骨盆底肌欠缺承托，容易令痔瘡脫垂。

3)孕婦：胎兒會令腹腔受壓，加上賀爾蒙變化，亦屬痔瘡高危人士。

4)大便過硬或便秘：當大便欠缺水分而硬化，會擠壓肛門血管，容易形成痔瘡。

夏天常見痔瘡發作，一般原因為炎夏令身體水分流失快，若未及時補充足夠水分，大便會變得乾硬，加劇痔瘡問題。另外，夏天較為濕熱，血管會隨溫度升高而漲大，令患者在夏天較容易出現患處疼痛及不適。

受痔瘡困擾而求醫人士，視乎病情有不同治療方法。若患處經常流血，可以在肛門注射藥水令血管收縮，減輕病況。嚴重者除了可選擇切除手術，亦有患處結紮手術，令漲大的血管沒有血液流通而萎縮，能改善流血同痔瘡脫垂情況。

不過，即使做了手術，仍有復發風險，因血管有機會再受壓力而漲大，改善飲食、運動及排便三大習慣，才可預防勝於治療。

▼預防痔瘡發作▼



1)飲食方面：宜多吃水溶纖維食物，可將水分較長時間鎖在腸道，防止大便乾硬；補充足夠水分，每日宜最少飲1.5公升水。

2)運動方面：每周宜進行至少3日帶氧運動，每次至少30分鐘，有助腸胃蠕動，減少便秘，例如夏天可選擇游水，有效改善痔瘡問題。當然，在炎熱天氣下運動，時刻補充水份也是相當重要。

3)排便方面：切忌用力排便，亦不應長坐廁板等待便意，正確做法是有便意才去如廁。如廁後亦不應繼續坐在廁板，例如煲劇或玩手機。

痔瘡及同腸癌均是香港常見疾病，不少人見糞便帶血會十分緊張，一般來說，腸癌症狀除了大便帶血，排便習慣亦會改變，甚至伴隨體重下降等。病人一般難單靠排便行為去區分兩者，一旦大便帶血，宜及早求醫作出診斷。

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