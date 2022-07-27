DSE中學文憑試上星期放榜，每年遇上放榜日子，我心情都會特別興奮。因為放榜意味著各護士學校、大專院校又再準備迎接報名潮，喜見新一批護士學生加入，為行業注入新力量。猶記得每年出席護士學校畢業禮，總會聽見同學們在台上分享時異口同聲的一句：「護士不只是一份工作，而是使命與承諾。」我們正正需要年輕人這一團火，一團對護士工作充滿熱誠的火。

撰文：醫院管理局 (醫管局) 護理總行政經理潘恩榮



一場新冠疫情，突顯了社會對醫護人手需求的殷切；而隨著人口老化及醫療發展，護士角色亦愈見舉足輕重，專業地位持續提升。我認為，吸引年輕人投身「白衣天使」行業的，除了是一份救急扶危的使命感，由醫管局提供的穩定晉升階梯亦十分重要。

去年，醫管局推出一系列措施挽留人手，其中包括於顧問護師及資深護師中間，增設「副顧問護師」一職。經過一輪面試，首批共59位副顧問護師於上月初出爐。我們現正仍在馬不停蹄展開多輪面試，每個月面見百多位投考者，揀選合適人選，讓他們在事業上更上一層樓。

醫管局去年於顧問護師及資深護師中間，增設「副顧問護師」一職，令臨床晉升階梯更廣闊；經過一輪面試，首批共59位副顧問護師於上月初出爐。

經過多場面試，我想分享一下見聞與感受。

首先，由於副顧問護師是新設職位，面試過程沒先例可循，不會有過來人「派貼士」。因此我亦十分好奇這個崗位會吸引什麼同事來應徵，以及他們上陣前會做多少準備功夫。結果，我發現來應徵的同事都信心滿滿，很有潛質。我觀察到投考同事主要有兩類，包括擁有多年豐厚臨床經驗的資深同事，以及另一班相對年輕，約三十歲出頭，大約有三數年資深護師工作經驗的一群。

具備豐富臨床經驗的應徵同事，於相關部門不同項目均有實戰練歷，對各類服務皆有認識，談起專科及部門各類服務，固然暸如指掌；話雖如此，另一班經驗較淺的年輕人，面試表現比起一眾「大師兄、大師姐」也毫不遜色，對答頭頭是道，明顯面試前下了一番苦功。來面試的同事，不論經驗，全都朝氣勃勃，對新工作崗位充滿熱誠與期待。

我很高興看到這個新職位除了能吸引資深同業，亦連對年輕人具有一定吸引力，可見他們憧憬著護士工作前景，正努力地循著晉升階梯發展自己的護士專業。這現象確實令人欣喜。正當傳媒多次報道醫管局人手流失問題嚴重的同時，我們亦正透過不同渠道積極廣納人才，就像今次增設副顧問護師職位並展開招聘，而大量的求職申請，亦說明仍然有不少同事希望透過醫管局護士專業的晉升階梯，在仕途大展拳腳。

預計2023/24年度，醫管局會有440個副顧問護師及200個顧問護師職位，希望培養有潛質、有能力的同事逐步晉升。

誠然，醫管局人手流失問題極需正視。隨著部分資深護士同事離職和退休，我們面對著經驗傳承和人手的挑戰，需要更多人手填補空缺，以至透過招聘副顧問護師新職位，確實存在一定程度的壓力。但凡事有危自有機，舊人離去，新人上場。從積極的層面看待，資深同事的離開，在這一波人手輪轉中，為年輕同事提供了向上流動的機會，未嘗不是一件好事。

今年及明年，醫管局將開設近300個副顧問護師職位及40個顧問護師職位；預計2023/24年度，醫管局會有440個副顧問護師及200個顧問護師職位。我們希望培養有潛質、有能力的同事逐步晉升，令臨床晉升階梯更廣闊，廣納人材組成優質醫護團隊惠及市民。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，五位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

