內地夫買生果口角下殺妻　爆妻與他人睡不跟他睡　謀殺罪成囚終身

內地漢三年前來港探望居港的妻子時，疑因買太多生果及太少豬肉與妻子口角。兩人之後再就此事吵架，內地漢涉用刀斬妻子，以及用木凳打妻的頭。他行兇後返回深圳，同日回港後被捕，並向警稱常遭妻子責罵，又自爆口角時曾反罵妻與他人同床也不跟他瞓，但最後被妻拳打至要半跪求繞。內地漢否認謀殺罪受審，陪審團今(26日)在高等法院退庭商議約4小時後，以5比2大比數裁定內地漢謀殺罪成，法官李素蘭依例判他終身監禁。



被告肖春強，66歲。他被控於2019年11月14日，在港謀殺王鳳桂(55歲）。 他否認謀殺罪，但承認誤殺罪，不被控方接納。被告聞判後表現冷靜，並無露出任何神色。

辯方求情時稱，本案對被告、死者和其家人而言都是悲慘。法官判刑時指，被告犯下嚴重控罪，依例判處終身監禁。

被告肖春強被控在牛頭角常富樓一單位內殺死其妻王鳳桂。（資料圖片）

被告是王的第三任丈夫

控方案情指，任職清潔女工的王鳳桂曾經歷兩段婚姻。她和第二任丈夫結婚後，來港定居，並居於牛頭角上邨常富樓某單位。第二任丈夫去世後，她於2017年和被告結婚。被告不時持雙程證到港，期間會居於常富樓的單位。

買太多生果太少豬肉吵架

被告在錄影會面形容王的性格暴躁，兩人關係欠佳，常為瑣事拗撬。於2019年11月他再次來港，並按王吩咐買生果，但回家後反被王斥：「生果買咁多，豬肉就買啲啲。」指責他浪費。兩人案發前為此事爭吵，被告稱在口角期間，曾反駁指王和他人「瞓覺」，謂：「你同人地瞓覺，我係你老公，都無得同你訓，你同啲咁嘅人瞓。」

麻雀腳離開後再吵

2019年11月13日晚上，有多名「麻雀腳」到該單位打麻雀。被告和王未有打牌，也沒有嘈交。被告被捕後稱，「麻雀腳」在凌晨時分離開後，兩人再為買餸的事爭吵，王曾指罵：「X街，無得挽救㗎啦。」又拳打他。被告聲稱曾半跪求情，但不果。他當時「亂哂龍」，到廚房取菜刀斬王，但不知道斬了多少刀，亦不知斬中甚麼地方，他繼而用凳打王的頭一下。其後，被告更衣和洗掉手上的血跡，離開單位返回內地。

王的臉頸及後腦有刀傷

王的「契媽」於14日早上未能聯絡王，遂上門查問。「契媽」發現單位的木門有血跡遂報警。消防員破門入屋，發現王躺在客聽的地下，救護員於中午12時許宣告她不治。法醫檢驗時，發現王的臉、左頸和後腦等有刀傷。

曾致電雀友稱斬咗個八婆

被告於14日下午四時許，致電另一「麻雀腳」廖惠虹，以及王和第一任丈夫所生的女兒李向容 ，透露自己行兇。廖稱，被告當時謂：「斬咗嗰個八婆....斬咗好多刀，斬到佢郁都唔郁。」和「佢有冇死，我都唔知。」等。李指，被告以客家話說殺了其母，李便問：「為什麼要這樣做？」被告回應：「當時很生氣，所以這樣做。」

被告其後返港被捕，警誡下稱：「我今朝6點左右，用刀殺咗我老婆王鳳桂，之後番咗深圳。」

案件編號：HCCC337/2020