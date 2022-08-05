資深神經外科醫生任廣銳伊院轉屯院開荒　引入新技術建立醫院聲譽

本港的神經外科醫生人手一向短缺，經驗老到的更是少之又少，皆因神經外科手術時間一般較其他專科長，未必是年輕醫生揀專科的首選。但屯門醫院神經外科部門主管任廣銳看中當中的發展前景，年輕時便選擇「入行」，更在醫管局做了超過35年，在屯門醫院任職期間，引入多個新的醫療科技，可謂「勇踏前人未至之境」，將於本周就退休的他，更獲醫管局頒發2022年傑出員工獎。



屯門醫院神經外科部門主管任廣銳獲醫管局頒發2022年傑出員工獎。(冼茗慧攝)

神經外科手術時間長曾「直踩」27小時

屯門醫院神經外科部門主管任廣銳坦言，當初選擇神經外科全因「年輕氣盛」，亦看到當中的發展和升職機會。很多醫科生知道神經外科手術時間長，擔心這門專科較為辛苦而不願入行。

他說，以往做過時間最長的手術，是長達27小時的動脈腦神經線纖維瘤手術，但當時全神貫注地做手術，他形容會失去時間概念，既不會肚餓，亦不會感到睏，一切個人的需求皆拋諸在外，當下的手術才是他最專注的事情。

屯門醫院神經外科部門主管任廣銳本週就退休，準備私人執業，計劃未來或會回醫管局兼職。(冼茗慧攝)

引入新醫療科技助屯門醫院建立聲譽

任廣銳於1996年由伊利沙伯醫院轉到屯門醫院「開荒」，當時屯門醫院剛興建不久，連病房都還未全部開放，而當時的神經外科只有八名醫生。由於病人還未對醫院建立信心，如果要做大手術，寧願「山長水遠」去到伊利沙伯醫院、瑪麗醫院等有較長歷史的公立醫院。

任廣銳憶述，當時曾有希望跨區求醫做手術的病人，找過他寫轉介信，病人直言不想在屯門醫院做手術，他說當時聞言後「有啲火」，由於自己也是由其他醫院轉至屯門醫院工作，故亦明白病人對新醫院缺乏信心，因此立志建立「好醫院」給市民。

多年來屯門醫院引進多項新科技，例如引入背部神經切斷術、顱內立體定位放射手術、胼胝體切斷術及在術前用肉毒桿菌減少肌肉張力等。他說自己的工作格言是：「做醫生不能原地踏步，要用勇踏前人未至之境」，最終靠着多年累積的口碑及屯門醫院擁有的先進科技，獲得病人和醫療界的認同，現時不少醫院亦會轉介病人到屯門醫院就醫。

人手短缺便需引入外地醫生

提及本港引入外地醫生，任廣銳說，屯門醫院人手暫時穩定，未有計劃聘請外地醫生，但他指若人手嚴重短缺，就應該聘請外地醫生，以確保有足夠人手做基本或緊急手術，並強調一切以服務病人為優先考量。