家庭醫學及基層醫療的重要角色

第五波2019冠狀病毒病疫情至今，已長達七個月；疫情反彈，無論留醫或每日新增確診病人，以至情況嚴重或危殆病人的數目，都呈顯著上升趨勢，連帶公營醫療服務需求亦不斷上升。醫院管理局（醫管局）七月中試行「遠程醫療」視像診症服務，為新冠病人在預約指定診所外提供多一個醫療選擇。而無論指定診所或視像診症，以至在疫情肆虐下站在醫療體系的第一道防線，家庭醫學及基層醫療醫生都扮演著極其重要的角色。

撰文：醫院管理局代理策略發展總監曾巧峰醫生



七月十一日開始，醫管局試行「遠程醫療」視像診症服務，新冠病人只要致電醫管局的醫療查詢支援熱線1836115，就會有醫護人員作評估和識別，安排合適病人透過流動應用程式「HA Go」接受「遠程醫療」視像診症。在社區隔離的新冠病人可足不出戶接受遙距視像診症和送藥服務。

由於反應理想，上星期開始，我們提升服務讓新冠病人可直接透過HA Go主動預約視像診症。服務每星期七天運作，對象為年滿18歲、病情穩定而且病徵輕微的新冠病人。當值醫生透過HA Go遙距視像診症後，會按病人臨床情況處方藥物，包括口服抗病毒藥物等。藥物一般即日或翌日便能速遞到戶。有關診症、藥物及送遞費用均全免。

醫管局轄下七間2019冠狀病毒病指定診所的運作，以至今年七月開始試行的「遠程醫療」視像診症服務的整個發展過程中，醫管局普通科門診醫生及家庭醫學專科醫生功不可沒。

新服務是希望方便新冠病人及早就醫，為病人求醫提供多一個選擇，減低病情惡化和入院風險；另一方面亦可免卻病人往返指定診所、舟車勞頓之苦，以及減低傳播病毒的機會。但我們必須承認，遠程醫療始終有一定限制，醫生隔着螢幕無法觸診；特定群組例如幼童、孕婦、長者，或患有長期、嚴重病患等高風險人士，可能較適宜親身到指定診所求醫。

在「遠程醫療」視像診症服務的整個發展過程中，普通科門診醫生和家庭醫學專科醫生功不可沒。近年家庭醫生角色越趨重要，政府更大力發展基層醫療服務，是整個醫療體系的第一道防線。當市民對健康衛生有問題時，若有自己相熟的家庭醫生，便能得到適當資訊和照料。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，五位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

