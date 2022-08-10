蝸牛改寫了《龜兔賽跑》

龜兔賽跑途中，兔子經過一棵木芙蓉樹，因被一半銀白、一半紫紅的美艷花兒所吸引，停下來欣賞；又自恃步速無敵，烏龜怎也追不上，於是在樹下睡了，打算醒後再跑。然而，烏龜一步一步爬向終點，即使步速比不上兔子，最終亦成為勝利者。故事教訓：凡事堅持不懈，總有機會成功。

撰文：九龍東醫院聯網總監楊諦岡醫生



兔子深感不忿，決定再跟烏龜較量。這次，兔子再也不敢鬆懈，整段賽程都用盡全力奔跑，經過木芙蓉樹時，花兒也在兔子的風馳電掣中，上下跳動為牠喝采。最後，兔子遠遠拋離烏龜，奪得冠軍。故事教訓：改去驕傲懶散，最終勝利必達。

輪到烏龜深感不忿，在木芙蓉樹下自言自語：「難道我就永遠不能勝過兔子嗎？」忽然有一聲音傳來，原來是在木芙蓉樹下正在往上攀爬的蝸牛大哥：「烏龜、烏龜，雖然我比你爬得更慢，但我卻可以比你爬得更高，直達樹頂。」烏龜靈機一觸，各自有各自擅長的跑道，就邀請兔子再一較高下，終點就定在小山丘頂上。

比賽一開始，兔子遙遙領先，但中途遇到了一條大河，跳不過去又不會游泳，就只好沿著河邊跑，尋找渡河之處。烏龜後來到了大河邊，就跳進河裡，游至彼岸，最後到達山丘頂，全程只消一小時。「兜大圈」的兔子兩小時後才到達。故事教訓：天生我材必有用，不需氣餒。

又輪到兔子深感不忿，在木芙蓉樹下垂頭喪氣，忽然有一聲音從頭上傳來，原來是在樹頂上的蝸牛：「兔仔、兔仔，我向下爬非常慢，請你幫幫忙，揹我下來，讓我盡快回家吃飯！」兔子靈機一觸，決定化敵為友，和烏龜各展所長，所以再邀請烏龜説：「不如我們一起挑戰之前的跑道，以最短的時間完成吧。」烏龜點了點頭。在陸地上，兔子揹著烏龜奔跑；在大河中，烏龜就揹著兔子渡河，最終創下了森林新紀錄。

在醫院裡服侍病人的我們，身邊都有兔子和烏龜隊友；無需羨慕或妒忌，因為各有各的跑道、各有各的所長。而自己也一時是兔子，一時是烏龜。即便如此，只要常自我反省、耐心溝通、彼此欣賞、互補不足，就可攜手為病人創造最佳成效。

醫院那棵小木芙蓉樹苗自六月的感恩祈禱會後，現正栽種在醫院的小花園，雖然未有美艷花兒，但已有一隻小蝸牛在其樹幹下緩緩攀爬。願蝸牛的智慧天天提醒院中的兔子和烏龜，發揮各自所長，彼此配搭為我們的病人服務。

最後，兩位聖保羅書院師弟伍緯恒和周頌恩同學，將我在一聚會時口述的龜兔賽跑故事擬成初稿，特此鳴謝！

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，五位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

