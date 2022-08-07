全民運動日｜九龍公園泳池排長龍　泳客到場始知免費盼政府多舉辦

康文署今日（7日）舉行「全民運動日」，市民可以免費使用康文署轄下的大部分康樂設施，當中公眾泳池則毋須預約，市民只需於在泳池入口處排隊輪候，先到先得，額滿即止。

夏日「熱辣辣」，不少市民都到游泳池嬉水消暑，其中九龍公園泳池下午入場更出現人龍，不過，不少市民直指不知道今天可免費入場，來到泳池外才知道毋須收費，希望政府可以多舉辦類似活動。



今天是全民運動日，市民可以免費使用康文署轄下的大部分康樂設施，當中公眾泳池則毋須預約。（葉詠心攝）

早上11時許，九龍公園游泳池的泳客並不多，毋須排隊即可入場。游完早水的泳客鄧先生表示，不知道今天是全民運動日，來到泳池才知道可以免費游泳，也指今天早上人流和平時週日差不多。

泳客鄧先生表示，他不知道今天是全民運動日，來到泳池才知道今天可以免費游泳。（葉詠心攝）

至下午12時許，開始有泳客開始在鐵閘前輪後入場，其後更出現人龍，需要輪候入場。泳客李先生表示，並不知今天可免費入場，來到泳池才發現，他希望政府可以多舉辦類似活動，「可以鼓勵更多人做運動。」

不過，有帶同小孩游泳的泳客指，免費入場「冇咩幫助」，泳客馮小姐指，自己居住附近的游泳池都在維修，與其只有一天免費入場，倒不如快些維修好其他游泳池，「唔洗特登過嚟排隊入場」。