逾四成受訪港人不同意努力可改變命運　七成認同家庭出身決定論

社會階梯是否流動，或許正反映管治能力的成績。青年新世界於今年7月抽樣訪問1,135名18歲以上香港居民，了解他們對香港社會現時向上流動機會的意見。其中對於「只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活」逾4成受訪者不認同此説法。另接近7成受訪者認同「出生於富裕家庭決定小朋友未來發展」。



青年新世界於今年7月11日至24日，以電話隨機抽樣形式，訪問1,135名18歲以上香港居民。（青年新世界提供）

青年新世界於今年7月11日至24日，以電話隨機抽樣形式，訪問1,135名18歲以上香港居民。調查顯示， 45.3%受訪者表示不認同現時香港社會「只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活」，當中更有17.6%表示非常不認同。44%受訪者則表示非常認同及認同。另根據出生地進行交叉分析，56.1%內地出生受訪者表示認同有關講法，認同率比僅有38.5%的香港出生受訪者高。

國家主席習近平在七一重要講話指出「香港最大的民心，就是盼望生活變得更好」及希望特區政府「為（香港青年）成長成才創造更多機會」。青年新世界指結果反映特區政府仍需更加「務實有為」，調整經濟發展目標，透過「切實排解民生優難」，讓香港市民相信努力奮鬥，可以改變自身及家庭生活狀況。

此外，就有關「家庭出身決定論」，調查發現高達69.3%受訪者表示認同「出生於富裕家庭決定小朋友未來發展」，當中32.1%受訪者表示「非常認同」。另外則僅有25.9%受訪者表示不認同説法，結果反映香港社會普遍認同「家庭出身決定論」及階級固化。

政69.3%受訪者表示認同「出生於富裕家庭決定小朋友未來發展」，當中32.1%受訪者表示「非常認同」。(程詩詠攝/ 資料圖片)

調查亦發現 50.7%受訪者不認同「經濟發展就可以令所有市民受惠」，當中更有21.5%表示非常不認同，而僅有41.1%受訪者認同説法。結果反映香港市民或對現時經濟發展帶來的分配機制、貧富懸殊等問題有所不滿。

另外，就現時與五年後生活質素變化的取態，62.1%受訪者認為現時生活質素與五年前差不多，32.8%受訪者表示五年後生活質素會變差，僅15.7%受訪者認為生活質素會有所改善。

至於就如何獲得更多向上流動的機會，63.7%受訪者認同應透過持續進修，59.7%受訪者認同應取得大學或以上學歷，僅有42.5%受訪市民認同可以透過創業向上流動。結果反映香港市民對整體創業環境、創新與創業精神的負面觀感。

59.7%受訪者認同應取得大學或以上學歷能獲得更多向上流動的機會。（資料圖片）

青年新世界表示，針對大多數受訪者認為持續進修以獲得向上流動的機會，建議持續進修基金應在幫助創科人才提升技能方面發揮更多主動性，包括在現有資助上，額外增加適配香港創科發展目標的「特定行業持續進修資助額」，包括更貼近創科行業勞動力市場需求的數據科學、商業智能及人工智能等，培養適切市場需求的專業資格，推動青年向上流動。另外，建議政府應訂立有薪培訓假期，鼓勵員工參加專業資格相關的培訓。

青年新世界表示，針對大多數受訪者認為持續進修以獲得向上流動的機會，建議持續進修基金應在幫助創科人才提升技能方面發揮更多主動性。（青年新世界提供）

此外，針對大多數市民認同香港現時經濟發展無法惠及所有市民，青年新世界建議政府在新形勢下重新思考政府與市場的關係，調整政府在經濟分配上的職能，「拿出更果敢的魄力、更有效的舉措破難而進」，讓市民感受到經濟發展帶來的好處。