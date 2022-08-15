公務員Secrets｜公務員事務局長：若不涉機密　可正常批評政府

警方國安處早前拘捕facebook專頁「公務員Secrets」兩名管理員，涉嫌「作出具煽動意圖的作為」，據悉被捕人均為公務員，分別任職民政事務總署文員及資訊科技總監辦公室系統分析主任。公務員事務局長楊何蓓茵今日（15日）指出，公務員在網上正常批評政府，如果不涉及機密資料，並無問題。



公務員事務局局長楊何蓓茵強調，政府有渠道讓公務員向上級反映意見，一般意見並不違法。（盧翊銘攝）

公務員事務局長楊何蓓茵今日視察兒童接種疫苗情況後會見傳媒，被問到懷疑有公務員涉「煽動」被捕，她指不認同公務員缺乏表達意見渠道，認為公務員可以正常批評政府，「只要所披露的訊息並非機密及屬於對政策的正常批評，公務員作出反映並無問題。」

認為已有充足渠道表達意見

她續指，政府會定期與公務員團體會面，都會收到有關政府政策和人事管理等方面的批評，強調公務員除了社交平台，也有充足的渠道表達意見。

警方國安處早前拘捕4名男子，其中2人為社交平台群組管理員，涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪，另外2男涉嫌「詐騙」。消息指，被捕4人為公務員，其中兩名被捕的群組管理員分別任職民政事務總署文員及政府資訊科技總監辦公室系統分析主任，他們管理的群組為「公務員Secrets」，過往多次揭露政府內部消息。另外2名涉嫌「詐騙」被捕男子則為消防處救護員。