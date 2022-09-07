現代化中醫管理　為病人提供優質安全中醫診療

「我嘴唇生痱滋好熱氣，想喝劑茶清熱……」、「我會否因『寒底』而難懷孕呢？想請中醫調理一下啊！」身邊朋友問我介紹相熟中醫師調理身體，我總會溫馨提示他們──中醫不只調理保健，在治療的成效也十分顯著；中醫藥不止於「治未病」，亦善於「治已病」。

撰文：醫院管理局總行政經理（中醫）黃巧雲



特區政府一直致力促進香港中醫藥發展，透過醫院管理局（醫管局）在全港18區每區設立一間中醫診所暨教研中心（中醫診所），透過提供中醫服務、培訓及科研，推動以「循證醫學」為本的中醫藥發展。

18區中醫診所是由醫管局、非政府機構和本地設有中醫學位本科課程的大學以三方協作模式營運，在地區層面提供政府資助的中醫服務，範圍包括內科門診和針灸，部分診所更提供骨傷推拿服務。除政府資助服務外，中醫診所亦提供非政府資助服務予病人選擇。

病人的安全一直是我們的首要考慮，醫管局為保障中藥質量及安全，為中醫診所制定一套嚴謹的中藥監察機制，當中包括中藥產品的恆常抽檢，由認可實驗室或本地學術機構進行檢測，確保診所使用的中藥質量和安全符合標準。

中醫診所的各級中醫師亦持續參與不同臨床培訓，包括到內地知名的三甲中醫院，如廣東省中醫院、中國中醫科學院西苑醫院、上海中醫藥大學附屬龍華醫院等深造，進一步提升臨床技能，為市民提供更高水平的中醫服務。

此外，18區中醫診所作為首批中醫服務提供者加入電子健康紀錄互通系統平台「醫健通」，為市民建立更全面的健康紀錄，支援其獲得更適時和準確的診斷和治療；而醫管局去年亦開發「18區中醫診所」流動應用程式，提供電話以外的途徑，方便市民預約政府資助中醫門診服務。只要曾經在任何一間中醫診所登記求診，便可使用程式預約即日或下一個工作天的政府資助中醫門診（偶發性疾病）的診症時段。市民亦可透過應用程式查閱中醫診所和中藥資訊、實時配藥狀況和管理診症預約安排。我經常鼓勵身邊朋友下載「18區中醫診所」應用程式，管理個人健康的同時，亦方便為家人、長者預約中醫服務。

「18區中醫診所」App提供中英文版本，支援已安裝 iOS 11.0 及 Android 5.0 或以上的流動裝置。市民便可透過「Apple App Store」、「Google Play」和「HUAWEI AppGallery」免費下載。更多「18區中醫診所」App資訊，請瀏覽醫管局中醫動網頁https://cmk.ha.org.hk/18cmclinics

18區中醫診所的中醫團隊過去一直為香港市民提供專業的中醫診療服務，近年市民使用政府資助門診服務，體驗到中醫藥在治療上的優勢和成效；而現代化的中醫診所管理、完善病歷系統和中藥安全均增加了市民對中醫服務的信心。很多病人主動到18區中醫診所求醫，當中不乏年輕人，亦有家長攜同兒童求診。市民對中醫服務的需求持續上升，亦顯現中醫藥治療的認受性日漸提升。展望未來，我們和18區中醫診所團隊將繼續努力守護市民健康。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，五位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

