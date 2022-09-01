天星半年客量創新低　東鐵過海削灣仔線三成客　每船收入僅150元

有逾百年歷史的天星小輪今日（1日）公布2022年上半年業績，天星總乘客人次下跌至歷史最低點，上半年僅324萬人次乘搭，較2019年同期下跌近七成，平均每航班僅50名乘客，載客量不足15%，3月份平均每船乘客更曾低至43人。



在客量急跌下，天星上半年票務收入跌至1,000萬元以下，較2019年同期大幅下跌65%，平均每航班收入只得150元。而東鐵過海段通車，更搶走天星僅餘的部份乘客，7月灣仔航線客量按年再跌33%。



天星小輪指出，封關減少一半乘客量，加上港鐵發展令小輪邊緣化，預計未來前景不明。



天星小輪有限公司今日（1日）公布2022年上半年業績，乘客人次總數下跌至歷史最低點。（資料圖片/高仲明攝）

根據天星小輪2022年特許經營服務半年度報告，上半年乘客人次總數為3,242,916人，平均每航班的乘客人次為50人，少於可載客量的15%，較2021年低26%，較2019年低68%；其中3月份乘客人次總數為331,547人，平均每航班的乘客人次總數為43人，較2021年及2019年分別低56%及81%。

票務收入下跌至1,000萬元以下

報告指出，自港鐵東鐵綫於5月份開通延伸至金鐘站的過海段，天星小輪與2021年相比，灣仔的乘客量在6月份下降了22%，7月則下降了33%。

票務收入方面，上半年下跌至1,000萬元以下，較2021年低24%，較2019年低65%，平均每個航班的收入為150元，只夠支付18%總運營成本、29%員工成本或86%維修和保養費用；專營航線收入為2,720萬元，較2021年低14%，較2019年低45%；

航線「蝕住做」 天星︰每1元的專營航線收入有2元的支出

運營費用方面，總額為5,260萬元，報告指即每1元的專營航線收入有2元的支出，每次航班的員工成本超過500元，服務每位乘客的員工成本超過10元，燃料成本在一年內增長了超過一倍。

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專營航線虧損超過2,500萬元

收支方面，在政府補貼前，專營航線虧損超過2,500萬元，虧損比2021年增加800萬元或47%，平均每周損失100萬元；負資產增至6,600萬元，以5,800萬元的銀行債務來維持專營航線的服務；平均每周消耗100萬元現金。

天星小輪表示，公司前景不明，持續封關減少一半乘客量，加上港鐵東鐵綫的延伸進一步令渡輪服務被邊緣化，而非票務收入隨着合同承諾期陸續屆滿而隨之下降。

啟動碼頭活化研究 先研改建尖沙嘴天星碼頭

公司將在今年第四季度啓動「綠色渡輪」項目，啓動碼頭活化研究，將由擁有65年歷史的九龍天星碼頭開始，研究增加票務和非票務收入的機會，為2023年的125週年紀念做準備。