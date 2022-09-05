陳帆「退而不休」　續與政商界交換意見冀為社會「發光發熱」

前運輸及房屋局局長陳帆自退任後，多日未有露面。他今日（5日）出席一個義工活動時接受《香港01》訪問，表示退休後這兩個多月來都在休息，想「沉澱吓」，但其實亦「未停過」，一直與政商界朋友聚會聊天，參加義務工作並會「坐低諗吓」，看如何因應社會需要，繼續「發光發熱」。



前運輸及房屋局局長陳帆（左一）從事義務工作逾四十年，認為義務工作發展局活動有啟發。（劉夢婷攝）

參與四十多年義務工作 冀提供更貼地服務

義務工作發展局今天（5日）於西區舉行「中秋送關懷 義工服務日 暨 全城捕捉行義電車」活動，獲多名政商體藝名人響應，當中包括七月便已退任的前運輸及房屋局局長陳帆。

陳帆表示，自己從事義務工作逾40年，於1982年成立工程及醫療義務工作協會，幫助殘疾人士改善生活。他坦言退休後，有更多時間可以做義工，「經過咁多年嘅生活體驗，見過咁多嘅事同物，對社會的認知加深左好多。」他說，有信心「更加明白社會的實際需要，提供更加貼地的服務。」

陳帆（左四）表示會沉澱一段時間，回顧過去四十多年來的工作。（劉夢婷攝）

退休後休息沉澱倆月 思考如何令香港更美好

至於退休生活是否沉悶，陳帆則說「未有唔習慣」，一直與政府、商界等朋友保持聯絡、聚會聊天並交換意見。他指自己想沉澱一段時間，「坐低諗吓」，回顧過去四十多年來的工作，再看如何因應社會需要繼續「發光發熱」。他又表明未來會繼續留在香港生活，「香港係我屋企。」