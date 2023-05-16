研發人造皮膚公司參加醫療及保健展　擬今年進駐香港再攻內地市場

生物科技為特區政府聚焦發展的創科優勢範疇之一，有研發人造皮膚作植皮之用、即將於台灣上市的生物科技公司，計劃今年進駐香港，並藉此打入內地市場。該公司創辦人表示，人口老化及器官捐贈供不應求，期望藉著尖端生物科技研發不同的人造器官，應付愈來愈龐大的需求。



不少晚期病人希望在家中走完人生最後一程，惟家屬照顧病人感到壓力龐大，有機構為臨終病人提供在家離世服務，由醫護等專業人士定期上門為病人提供紓緩治療，及為家屬提供心理支援。機構負責人表示，一般而言，一個月照顧開支約為2萬元，過去一年處理近1,000宗臨終評估、紓緩治療及在家離世個案，當中逾五成為公屋住戶，而大部分在家離世的個案，家屬在詳和氣氛下告別摯親。



用3D打印製造人造皮膚 今年在台灣進行臨床試驗

正於香港貿發局香港國際醫療及保健展參展的台灣企業生命之星國際股份有限公司，利用蠶絲蛋白萃取技術及植入醫學材料，運用3D打印技術製造人造皮膚，已經用作取代動物，進行化妝品測試等，正計劃用於人體植皮。

該公司共同創辦人兼執行長、本身於台灣國防醫學院擔任牙研所助理教授的陳孟專稱，人造皮膚已經完成符合歐盟法規及ISO10993生物相容性第三方檢驗，涵蓋皮下植入、急性毒性、過敏刺激、慢性毒性等測試。該公司計劃於今年下半年在台灣的醫院進行人體臨床試驗，利用人造皮膚修復由燒傷、燙傷、皮膚癌、輻射、慢性潰瘍等造成的大面積皮膚傷口，那便毋須再於病人身上割取健康的皮膚作植皮之用，冀臨床實驗於三至五年內完成。

他又表示，該公司正研發人造眼角膜，正處於基礎研究及產品開發階段，冀研發成功後可用於眼角膜移植；未來亦期望研發人造心臟和腎臟。

計劃開拓中國內地市場 擬今年進駐香港科學園

陳孟專指人類愈來愈長壽，但器官老化影響生活質素，加上器官捐贈一向供不應求，所以人造器官的需求十分龐大。該公司計劃開拓中國內地市場，故特意參加貿發局的國際醫療及保健展，藉以開拓香港和內地的商脈，並計劃今年進駐香港科學園，進一步進行研發，同時以香港作為跳板，進軍內地。

Doctor Now首席營運官黃卓軒表示，在家離世服務的費用，視乎病人具體所需的服務，以及照顧病人日子長短，最基本收費為萬餘元。

300家公司參與醫療及保健展 在家離世服務公司參展

國際醫療及保健展今天（16日）起一連三天於香港會議展覽中心舉行，有逾300家來自本地、加拿大、中國內地、日本、台灣和美國的展商參與，展示醫療科技和儀器、醫療和保健產品及相關服務，供業內人士參觀採購。

另一參展商Doctor Now，除了為上長者提供上門治療服務外，亦參考台灣和日本經驗，為臨終病人提供在家離世服務，大多為癌症患者及長者。

該公司首席營運官黃卓軒表示，使用該服務的家居需要有足夠空間放置醫療床，亦要有一定衛生條件，以免病人受感染出現併發症；此外，因急性肺炎要頻密入院急救，及因患急性多重器官衰竭要緊急入院的病人，均不宜在家離世；接受服務的病人亦要預設醫療指示，不接受搶救以延遲死亡。

個案多至六成住公屋 由病人子女分擔費用

經醫生評估適合接受服務的病人，會獲醫護每14天一次上門診症及治療，包括以超聲波儀檢查病人身體狀況，有需要時處方藥物、替病人洗傷口、插尿喉等，並會教導家人或家傭進行日常護理，如家人未能每天在身邊照顧病人，亦可以安排短期護士。癌症病人臨終前往往需要由醫生或護士不時注射嗎啡紓緩疼痛，護士會按情況每天8至12小時留守、甚至24小時駐守。

黃表示，在家離世服務的費用，視乎病人具體所需的服務，以及照顧病人日子長短，最基本收費為萬餘元，涵蓋醫護為病人作初期評估及支援團隊透過聊天群組為家屬提供支援，另加治療及照顧費用，每個個案一般花二萬至五、六萬元，「我們盡量令收費屬可負擔範疇，結果五、六成個案是公屋家庭，部分是病人子女湊錢分擔的。」

他稱，由於家人尋求服務時已有心理準備病人將離世，加上團隊提供生死教育，讓家屬和病人好好道別，大部份個案家人在詳和氣氛下送別摯愛。

曾有病人為近百歲的婆婆，家屬因擔心其狀況，壓力非常大，「病人呼吸聲稍重也很緊張，每小時都會在聊天群組詢問醫護病人的情況如何，有時也會大發脾氣。」黃表示，家屬在團隊支援下更好地面對死亡，「在婆婆離世前，家人辦了一個告別會，一家二、三十人來跟婆婆道別，有些是七、八十歲的長者，面帶笑容，大家陪伴她舒舒服服地離開，感覺很温馨。」

他補充，病人離世後，醫生會上門簽發死因醫學證明書，其後由殯儀館職員上門帶走遺體，「往生者會坐在輪椅上，戴上口罩及帽，被推到樓下，送上七人車，再前往殯儀館，故不會驚動鄰居。」

現時病人可以利用醫療券及長者社區照顧服務券，使用該公司上門診治及在家離世的部份服務，黃期望政府及更多機構，包括慈善團體推出在家離世服務，「讓病人不用冷冰冰地長時間留在醫院，而是在家人陪伴下，在家中有尊嚴地離開。」