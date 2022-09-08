律師涉襲擊女友　事主認向人指被告患性病　遭罵稱：你出嚟玩預咗

律師涉在住所襲擊女友，並掟爛女方的電話，又涉威脅稱若女方報警，便會在網上發布其祼照。律師否認指控，案件今（8日）在東區法院開審，庭上透露，襲擊事件發生前，女事曾向律師的家人和朋友「唱」律師患有性病，律師因此發怒並對她說：「你出得嚟玩預咗，你都唔係第一個畀我惹到嘅女人。」律師卻指因女方經常透露交友程式「Tinder」識男人，兩人因而爭吵並互搶手機，女方因而跌倒受傷。



被告何俊鋒，38歲，報稱律師。被控襲擊致造成身體傷害、刑事毀壞和刑事恐嚇等3罪，指他於2018年11月16日，在跑馬地希雲街曦巒一單位，襲擊女子丁勺珈（案發時38歲），損壞丁的手提電話，並威脅丁會使其名譽遭受損害，意圖使她受驚。

被告何俊鋒否認曾襲擊及威嚇其女友丁勺珈。(朱棨新攝)

丁認向被告親友指被告患性病

現任職秘書的丁勺珈供稱，她和被告於2015年透過交友程式「Tinder」認識，其後拍拖，兩人並於2017年訂婚。案發時鬧分手，丁遂於2018年11月15日晚上到被告住所。她解釋，曾告知被告的家人和朋友指被告患有性病，丁因此打算安撫發怒的被告。

脫剩內褲時被打

被告於翌日凌晨返家，之後和丁一樣脱剩內褲。他被丁質問為何不回覆其訊息，便罵丁並打她的背部3下，又說：「我好憎你。」丁指被告繼而打她的雙腿，並稱當時極為痛楚。

丁欲拍下傷勢遭被告搶手機

丁稱有用手機拍下傷勢，被告見狀便搶其手機，並兩次把其手機掟至地下，令手機屏幕碎裂。丁之後到廚房服食感冒藥，並向被告稱：「你打到我咁都係想打死我，我食晒啲藥畀你睇。」被告卻從她口中挖出感冒藥，又捉住她雙臂搖晃。混亂間，被告的眼鏡跌在地下，他便掌摑丁，並一度把丁趕出門口。

女事主丁勺珈認曾向被告何俊鋒的家人說被告患性病。(朱棨新攝)

恐嚇若報警會在網上發其裸照

丁返回單位後，被告表示會賠償，然後返回房間睡覺。翌日早上，被告又指罵丁，並稱若她報警，便會在網上發布她的祼照，令她身敗名裂，又說：「我在香港撈唔掂，可以返新加坡。」丁翌月報警。

辯方指丁向律師樓發電郵指被告有性病

辯方盤問時指，丁曾向被告工作的律師事務所發電郵，指被告有性病。丁表示不記得，但承認有把此事告知被告的兄長，被告因此罵她：「你出得嚟玩預咗，你都唔係第一個俾我惹到嘅女人。」辯方指，丁曾威脅會在金鐘港鐵站張貼被告有性病的大字報，丁則稱無印象。

辯方又指，丁案發前多番以死威脅被告，包括向被告著將自殺，著被告告知丁和前男友所生的兒子，丁否認曾威脅被告。

指丁發脾氣並服藥

辯方其後道出其案情，指被告案發時沒有襲擊和要脅丁。丁當時發脾氣並服食藥物，被告又指丁在Tinder結識其他男人，兩人搶奪手機，期間手跌在地上。丁全盤否認辯方的說法。

被告阻丁服藥二人才有身體接觸

被告眼鏡損壞是由於丁用力折斷它，二人唯一的身體接觸僅限於被告阻止她服用感冒藥，而被告不滿丁還在Tinder認識男人才互搶手機，混亂之下它跌在地上。丁一一否認。

丁稱覺被告視法律如無物才決定追究

辯方又指，丁報警後曾銷案，但之後又向警方表示再返究。辯方指，因丁當時發現被告和另一女子的親密照。丁反指，被告曾任處理首次公開招股（IPO）的律師時，因不喜歡某上市公司的高層，遂在內地網吧發送匿名電郵予證監會等，最終令上市計劃告吹。丁想起被告如何向她施襲，對方視法律如無物，遂決定再追究。

裁判官裁定被告表證成立，辯方表示被告不會自辯，案件明續。

案件編號：ESCC2384/2021