區間測速｜荃灣路等捉超速測試完成　明年改善系統後公布落實細節

為打擊超速駕駛，運輸署早於2013年曾推「偵察平均車速攝影機系統試驗計劃」﹙又稱區間測速﹚，不過當年由於被質疑效益、私隱而作罷；直至去年，運輸署再度測試系統，於荃灣路及西九龍走廊安裝有關系統。

運輸署回覆《香港01》表示，荃灣路及西九龍走廊的實地技術測試，及相關數據分析和系統評估已完成，結果顯示系統準確及可靠。運輸署正聯同執法部門，改善電腦系統，以處理系統所偵測的超速個案，預料明年上半年完成。該署續指，會與執法部門研究及商討該系統的應用細節和落實安排，並適時對外公布。



政府於2013年時，曾計劃推展系統的試驗計劃，目標在2015年時，在深圳灣公路大橋試驗，非經常性開支約為1,126.7 萬元。當年計劃曾於立法會審議，但有議員擔憂系統會拍攝道路上的汽車和車牌，或牽涉私隱問題。另外，有議員認為，未能證實系統的成本效益；亦未能證實系統較原有偵察車速攝影機優勝，最終試驗計劃作罷。

政府曾擬在2015年，於深圳灣公路大橋試驗「偵察平均車速攝影機系統試驗計劃」，但有議員擔心私隱等問題，最終計劃作罷。（資料圖片／余俊亮攝）

荃灣路及西九龍走廊的實地測試已完成

到2019年4月，運輸署透露有意再推試驗計劃。之後2020年中，拍板在2021年上半年，於港鐵荃灣西站至荃灣公園的一段荃灣路；以及近櫻桃街公園網球場，至長茂街的一段西九龍走廊，安裝系統試驗。

實地試驗至今已約一年。運輸署近日回覆《香港01》查詢時表示，均速攝影機是偵速攝影機的一種，在海外亦有使用，常設於出入點不多的較長路段；另外，由於均速攝影機的重量和所佔空間，均較傳統偵速攝影機小，因此安裝上彈性較大。

運輸署︰系統準確及可靠

署方又指，系統透過偵察及計算車輛的平均車速，以監察超速駕駛，從而令汽車在整個路段的平均車速，都在車速限制以下。署方認為，系統可改善現時超速駕駛者在駛近傳統測速攝影機前突然減速，但駛過後隨即加速以逃避超速執法的情況。

問到試驗的情況，運輸署指，在西九龍走廊西行線和荃灣路西行線的實地技術測試，及相關的數據分析和系統評估已完成，結果顯示系統準確及可靠，署方已和執法部門分享相關數據及測試結果。

運輸署指，正聯同執法部門改善電腦系統，以處理由系統偵測所得的超速個案，預計明年上半年完成。（資料圖片）

署方又指，正聯同執法部門改善電腦系統，以處理由系統偵測所得的超速個案，預計明年上半年完成。署方會繼續與執法部門研究及商討系統的應用細節和落實安排，並適時對外公布。