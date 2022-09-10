廚師財困獲招攬劫女子鱷魚皮Hermès袋　被判入獄6年

女賣家把黑色鱷魚皮Hermès手袋在網上放售，與一名買家達成協議以39萬元成交，惟女賣家與胞妹往交易時，卻被三名蒙面男子持刀和棍搶走手袋。碰巧有一警員在附近經過並加入追捕，即制服其中一人並起回手袋。當場被捕的男廚師，早前承認搶劫罪，案件今（10日）在高等法院判刑，法官李素蘭指事件對事主而言是恐怖經歷。被告夥同2人在公眾地方使用武器搶劫，令案件較一般劫案嚴重，考慮被告認罪，判他入獄6年。



同案兩被告罪名不成立

被告林匡然(21歲、廚師)，承認於2020年3月23日，在葵涌葵昌路9號貴豐工業大廈地下外，搶劫許貝茵 、許貝茜 及王永權一個購物袋及一個Hermès手袋。

同案的另兩名被告：張子軒和周廸文（同為23歲及無業），經審訊後被裁定罪名不成立。

事主網上放售手袋交易時遇劫

案情指，事主許貝茜於買賣平台Carousell放售其Hermès手袋。2020年3月，一名女子向許表示有意講買，許同意以39萬元出售，並會於案發日晚7時交易，許與其妹許貝茵，及其妹的男同事王永權亦有陪同到場，並由胞妹拿著手袋。期間有3名持刀及棍的男子出現，並搶去手袋，碰巧一名警員在附近工作，並截獲林及起回手袋，另兩人成功逃脫。

林稱案發前1天有女子招攬搶劫

林警誡下承認，在案發前1天接到1名女子招攬參與這宗劫案。事發前他與2名同黨坐的士到案發現場附近，獲通知事主外貌後便開始行動。他使用的牛肉刀是同黨提供。案發後警方曾拘捕另2名懷疑涉案男子，但他們經審訊後被裁定搶劫罪不成立。

求情稱因財困犯案

辯方律師求情時稱，被告原任職廚師，沒有案底，月入1.8萬元，因疫情而收入減半，他為親戚背起4萬元債務，出現財困而犯案。

案件編號：HCCC 43/2021