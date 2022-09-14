機會也留給仍未準備好的人

2015年暑假，當年十五歲的兒子，鼓勵我們一家四口子隨同教會到中山，探訪由一對外籍夫婦營辦的特色孤兒院，體驗醫療服侍。

撰文：九龍東醫院聯網總監楊諦岡醫生



這個愛心單位，有別於其他孤兒院，就是它專門收容有先天缺陷的嬰孩，如兔唇、心漏、脊柱裂或盆骨、下肢先天畸形等。這對夫婦不單籌募善款，並安排一個又一個的病嬰到內地較大型的醫院做手術，由康復到撫養成人，一直由二人悉心照料。直到有一天，當有愛心夫婦出現時，就把一個個重獲新生的小孩交託到他們手上。

醫管局大樓。（資料圖片）

當時隨隊探訪的有一位兒科護士和一位職業治療師，他們都被安排去訓練孤兒院的同工，教導他們如何照顧病嬰和手術康復後的孩童。而孤兒院的同工，絕大部份都是一些教育程度不高的外省中年嬸嬸（人工相對經濟）。他們臉上都掛上一對對炯炯有神的眼睛和一張張和藹可親的笑臉，非常期盼香港來的專家教他們如何二十四小時全天候照顧那些有先天缺憾的弱勢嬰孩。

那時卻發生了一大問題，就是由香港去的兩位專家，完全不懂普通話，而那些嬸嬸又不能完全聽得懂廣東話。當時，只略懂普通話的兒子就勇敢地站出來當翻譯。我心裏非常感謝當場的大人，存著極大愛心，不向我兒的一腔熱誠潑冷水。護士和職業治療師姐姐就避免使用醫療專用名詞，反用上一些簡單的肢體動作來輔助溝通；結果是少年人的熱情，戰勝了害羞，把自己變成香港專家和外省嬸嬸的一道橋樑。大家最後都給予兒子許多讚賞和鼓勵。

而當時只得十二歲的妹妹，在家裏常被照顧有加，也未受過任何訓練，就霎時變身成為小保姆，替要去受訓的外省嬸嬸，照顧五至六位年紀相對比較大的孩童。她立時由家中小妹變成為了眾人大姊，教弟弟妹妹讀英文書，有板有眼，又和他們一同嬉戲，樂此不疲。最後當大家預備離開中山時，妹妹在眾多成年人面前，也嘗試分享她的經歷和體會。原來資源缺乏的環境會帶來機遇，而每位仍未準備好的人，只要願意嘗試，不但給自己運用仍在萌芽階段的才能，也可鍛鍊一下自信心，為人生路途增添色彩。

常言道，機會是留給有準備的人。瀏覽網頁尋源，是由法國著名微生物學家路易·巴斯德(Louis Pasteur)的名句：“Chance favours the prepared mind.” （譯：機會眷顧準備好的心）演化而成。但現實裏，機會也常留給仍未準備好的人，只要願意嘗試和決心開始，縱然未必事事功成，但一定可以經歷到因挑戰所帶來的訓練而變得成熟，更可以向自決人生的豐盛邁前一步！

大家還猶豫什麼呢？

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，五位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

