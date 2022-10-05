家人在旁悉心照料、關懷與慰藉，簡單如遞上一杯水，蓋一蓋被子，都已經是對病榻上的親人最有力的支持；任憑科技如何發達也好，手握著手，通過手心傳達溫暖，那份實在感是智能手機視像通話不能給予的。我們都知道──家人能親身到醫院探望，對病人永遠都是最有效的一帖良藥！

撰文：醫院管理局 (醫管局) 總護理行政經理潘恩榮



自上星期公布調整公立醫院的探病安排後，我們已被一股溫暖的人氣包圍著，那是來自病人家屬久違了的人氣，病人家屬提著大包小包，一臉期待的走進醫院探望家人，無論是病人或家屬，都流露著滿足溫暖的笑容，這股暖意也為前線醫護人員帶來動力與正能量！

疫情回穩，醫管局亦抓緊機會調整探訪安排，既滿足親友探訪病人的同時，亦平衡感染控制的需要。上周五起醫管局調整26間公立醫院的非急症病房及部門的探訪安排，病人按其風險高低分類，其中感染風險較低的病人由每周獲兩次預約探訪，大大增加至每天一小時的探訪，最多可安排三個家人輪流探訪；至於感染風險較高的病人，雖然維持每星期探訪兩次，但探望的家人數目則增加到兩個。但探訪者仍然需要持有48小時內的核酸檢測陰性證明，以及符合「疫苗通行證」。

很多病人家屬對於醫管局調整26間公立醫院的非急症病房及部門的探訪安排表示滿意，醫管局會密切監察實際情況，如果流程順利，我們會盡快擴展新安排到其他病房，盡量為病人和家屬帶來更大方便；同時醫管局會平衡感染控制的需要。

連日來我走訪多間醫院了解探訪運作情況，喜見家屬均十分滿意新安排，「能多來探望家人當然開心！」「爸爸笑容多了，我也放心多了，不用心掛掛。」而最令我安慰的，是不少家屬都對我們的防感染措施表示諒解，「防疫始終最重要，相信來探病的人都會好好配合的。」「我也不想自己的親人在醫院感染新冠病毒啊！」「醫生、護士與工作人員，辛苦你們了！」

家屬的一聲「謝謝！」，可說是對每一位前線醫護人員最大的動力。在此，我衷心感謝同事們的投入與配合。自公佈新安排以來，病房同事需要趕緊致電通知家屬，同時又要在病房確保探訪流程順暢；可想而知他們的工作量大大增加，但同事們都竭力協助，配合新安排，盡量滿足病人與家屬的需要。我亦想藉這個機會，感謝病房的同工，全因他們的努力安排，才可增加家屬探病的機會。

我們理解病人和家屬都希望公立醫院採取更彈性的探訪安排。醫管局會密切監察這次探訪安排調整的實際情況，如果流程順利，我們會盡快將新安排擴展到其他病房，以考慮未來不同階段的調整及放寬。

雖然疫情回穩，但我們必須在「應對疫情」與「調整服務」之間取得平衡，為不同病人提供適切安排與治療。經歷過五波疫情，我們累積了寶貴經驗；面對變幻莫測的疫情，醫管局一直未敢鬆懈，並保持靈活性與機動性，作最好準備和應對。

我們再次呼籲大家，對疫情絕對不能有半點鬆懈，要時刻保持最高警惕；仍未完成疫苗接種的市民應盡快接種，加強保護自己與身邊人，尤其父母應盡早安排小朋友接種疫苗。抗疫必須倚賴市民齊心，才能阻止疫情再次反彈。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，五位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

