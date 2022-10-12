「珈啡公義」突宣布停止營運　FB撰文：事態突然　恕暫不作回應

專售公平貿易咖啡的「珈啡公義 」（coffee justice）今晚（12日）突然在Facebook專頁宣布停止營運，而且不作任何回應。有大量網民在貼文下留言支持，包括前立法會議員邵家臻。



良心店「珈啡公義 coffee justice」今晚突然在Facebook專頁宣布停止營運。(「珈啡公義 coffee justice」Facebook截圖)

「珈啡公義 」今晚突在Facebook專頁發出黑底白字貼文，寫道「對不起，香港人，珈啡公義將會結束營運」，貼文上方則表示「事態突然，恕暫不作任何回應。（善後安排容後公布）」，然後以hash tag 寫道「#大時代下我們無愧公義」。

貼文下有大量網民留言支持，包括前立法會議員邵家臻，他留言道「最緊要人無事」。暫未知停運原因為何。

「珈啡公義」自2017年開業，希望做到真正公平貿易的咖啡產品。(珈啡公義Facebook圖片）

「珈啡公義」自2017年開業，希望做到真正公平貿易的咖啡產品，該公司有幫助在社會運動中的人和團體。在新冠肺炎爆發初期，有免費送出總數過萬的口罩給醫護人員，清潔工人和基層市民，後來更組織車隊親手將口罩送到長期病患或獨居長者家門。