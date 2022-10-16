二十大報告│團體辦觀看直播活動　中學生立志做警察維持香港治安

中國共產黨第二十次全國代表大會（二十大）今早（16日）在北京人民大會堂開幕，國家主席習近平在會中提到，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。有團體組織觀看直播活動，有中學生在直播後表示，對國家未來發展計劃有進一步理解，更指希望將來成為一名警察，為香港維持治安。



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會場約60人出席觀看直播活動

團體「龍騰志青」與油尖旺民政事務處，在油麻地社區中心合辦觀看直播活動，由於受限於防疫措施，僅約60人出席，當中數人為中學生；另安排數十人在其他辦事處一同觀看直播，並在直播結束後設座談分享會。

在觀看直播前，主辦方播放國歌，在場人士均面向屏幕中的國旗肅立。隨後直播開始，國家主席習近平走進北京會場，所有人亦跟隨場內拍掌歡迎；當國務院總理李克強提到為共產黨先烈默哀，所有人亦一同低頭致敬，神情凝重。

「龍騰志青」會長汪紅表示，中國從一窮二白，在歷任國家主席的帶領下，創造「舉世矚目嘅神蹟」，惟在港人未必掌握共產黨的歷史，青年人亦不清楚人大與政協的分別。她期望透過直播活動，讓他們了解國家對香港的方針，增強民族自信及國家觀念，並把握最新形勢。

「龍騰志青」會長汪紅表示，期望透過直播活動，讓他們了解國家對香港的方針，增強民族自信及國家觀念。（鄭子峰攝）

中學生冀中港盡快通關

在九龍工業學校就讀中四的陳同學，在直播開始前表示，平日在家會觀看中央電視一台的新聞，了解內地的社會狀況。他期待主席提到中港通關，因忙於學業，疫情後未曾返回內地，只能透過微信與內地親戚保持聯繫，期望可盡快探望爺爺。

直播完結後，陳同學表示，對國家未來計劃的方向有進一步的理解，但對二十大未提及通關感到些少失望。他又指，從小夢想成為一名警察，其表哥亦正任職警察，得悉每天工作及訓練的辛苦，因此在觀看直播後，更希望早日圓夢，維持香港治安，「細個睇TVB電視劇，已經覺得做警察好有型。」