放寬防疫｜盤點五項措施去或留　食肆隔板作用惹疑　何時可再BBQ

【放寬社交距離措施】今日（20日）起限聚令人數放寬至12人，餐飲處所、酒吧亦重新容許現場歌舞表演。抗疫千日，外出戴口罩，進入食肆前掃描安心出行，再向職員展示針卡，已成港人生活新態。不知不覺間防疫措施已在港推行兩年多，惟不少措施的防疫成效一直存疑。



適逢今日為兩年來首次大幅放寬限聚令，《香港01》盤點五項曾被質疑成效的防疫措施。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，除檢測及追蹤措施仍需要維持外，其他影響經濟及民生社交距離措施均可放寬。



▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼



1.食肆隔板

翻查資料，食環署於8月27日發出最新指引中，要求食肆不可行容許與陌生人「搭枱」，如未能執行，則應提供有效的分隔，當中包括可設置隔板。指引亦要求其隔板要以丙烯酸塑料或同等物料製造，厚度至少三毫米，高度至少高於顧客坐下時的頭頂水平。

政府專家顧問、時任港大醫學院院長梁卓偉曾建議，若枱與枱之間有足夠距離，食肆可拆下隔板，因隔板可能令空氣難以流通，惟食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑其後反駁指不能一概而論，因有研究指出，若隔板並非落地式，其換氣量並不差，政府其後亦未有就梁卓偉建議再作跟進。

食環署於8月27日發出最新指引中，要求食肆不可行容許與陌生人「搭枱」，如未能執行，則應提供有效的分隔，當中包括可設置隔板。（資料圖片／歐嘉樂攝）

2. 燒烤地點及露營地點關閉

漁護署於7月15日時因應第三波疫情爆發，宣布轄下郊野公園內的163個燒烤地點及41個露營地點亦繼續關閉，該署強調在設施關閉期間，任何人均不得在郊野公園進行燒烤及露營活動，相關地點至今仍未能開放。呼吸系統科專科醫生梁子超曾質疑，相關地點未有帶來太大的染疫風險，不理解為何仍未放寬。



醫衞局副局長李夏茵早前在九月底被記者問及為何未能放寬時指，仍要以小心態度逐步調節，重申局方也希望快復常，會根據疫情發展適時調整，屆時會再公布交代。

3. 食肆及表列處所量體溫

政府於三月底因應第二波疫情，設立第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，並規定所有人進入食肆前須量體溫。現時絕大多數食肆及表列處所採用直立式紅外線體溫探測儀並容許食客以手心探熱，早前有傳媒曾測試探測儀會否受外在因素干擾的程度，發現會如手持凍飲後探測儀量度的溫度，會比實際體溫低。

早前有傳媒曾測試探測儀會否受外在因素干擾的程度，發現會如手持凍飲後探測儀量度的溫度，會比實際體溫低。（資料圖片／梁鵬威攝）

4.「被動查核」處所使用安心出行及「疫苗通」

另外，政府於今年2月24日公布「疫苗通行證」實施，所有進入表列處所的人士須使用「安心出行」，並提供疫苗接種紀錄，當中「被動查核」處所包括商場、百貨公司、超級市場及街市／市集，進入人士無需主動向處所掌管人出示疫苗接種紀錄或豁免證明書。

《香港01》為醫衞局查詢相關的執法情況，獲回覆指，未有細分「被動查核」處所，而截至本周二（18日）表列處所巡查累積總數為448,617次，共檢控1,210人。

不少專家近日均指可以取消安心出行，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良更直言「安心出行」原意是方便個案追蹤工作，但政府現時已不再截斷社區傳播鏈。

信和中心曾「提早」要求顧客，進入商場前使用安心出行。（資料圖片／李澤彤攝）

5. 強制檢測

港府於前年的11月15日起推出強制檢測措施，首階段只要求有病徵者要進行強制檢測，並於翌年1月起採取圍封強檢。本港仍然每天有數十幢大廈居民須強制檢測，惟不少專家如何栢良、孔繁毅等都曾表示，現時強檢成效極低，認為應取消相關措施。

香港大學早前一項研究亦發現，強檢可以找出的個案少，其分析2020年至今年2月中數據，發現第5波疫情初期列入強檢公告的近1,100幢大廈中，若以每100幢大廈計算，每次強檢僅可揪出45宗個案。

港府於前年的11月15日起推出強制檢測措施，首階段只要求有病徵者要進行強制檢測，並於翌年1月起採取圍封強檢。（資料圖片）

梁子超：影響經濟及民生社交距離措施均可放寬

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，除檢測及追蹤措施需要維持外，其他影響經濟及民生的社交距離措施均可放寬，並擔心若現時政府再不放寬防疫政策，或會錯失現時的黃金時機：「到時群體免疫下降就好難放寬。」他又指，部份防疫措施，如關閉燒烤地點及露營地點等的染疫風險不算大：「啲人要出去都係會出去，放寬亦不會影響疫情發展。」