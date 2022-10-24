理大生TG煽動港獨囚5年　認為條例准判較低刑期求減刑　官押後判

理大生呂世瑜涉在Telegram發布宣揚港獨文宣，承認煽動他人分裂國家罪。原審法官原本擬判監3年8個月，但同意控方當時提出的觀點，該罪情節嚴重須判囚5年，最終亦判處該刑期。呂就判刑提上訴，案件今(24日)續審，指條文只是限制量刑起點，惟律政司反駁指，條文所用的字眼，顯示條文所提到的「五年」，意指最終刑期，且是強制性的。法官稱會於3個月內裁決。



上訴人呂世瑜，承認於2020年6月30日至9月24日，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為。區域法院法官判刑時提到案件屬「情節嚴重」，並以5年半為量刑起點，認罪扣減後原判他入獄3年8個月。惟控方當時指，根據《港區國安法》，「情節嚴重」的最低刑期為5 年，法官最終改判入獄5年。

上訴人呂世瑜就承煽動罪被判囚5年求減刑。（資料圖片）

可考慮其他可減輕刑罰的因素

代表呂世瑜的資深大律師蔡維邦今陳詞時強調，國安法第21條中所指「情節嚴重的，處五年以上有期徒刑十年以下的刑期」，該部份是指量刑起點。蔡指國安法第33條列出三種情況下，被告可以從輕、減輕處罰，包括在犯罪過程中，自動放棄犯罪或防止犯罪發生；自動投案，如實供述自己的罪行，以及揭發他人犯罪行為，該條文只是列出3個的重要因素，但法庭可同時考慮其他因素。因此，法庭應在本案判刑時，考慮上訴人在被捕後與警方合作。

律政司強調5年刑期是強制性的

代表律政司的副刑事檢控專員周天行陳詞指，國安法第21條提及的「情節嚴重的，處五年以上有期徒刑十年以下的刑期」，並非量刑起點，而是最終的刑期，並且是強制性。周天行解釋，條文中所用的字眼是「處」，同時條文中沒有使用「基準」的字眼，顯示所指的最終判期。周天行又指，若條文所指的是量刑起點，而最終刑期低於5年，便失去其原意。

此外，律政司亦向法庭呈遞《中國人民共和國刑法》，以協助法庭理解第33條中的「從輕」和「減輕」，惟上訴庭法官質疑此做法，指終審法院早前處理黎智英申請保釋案時，未有提及引用內地法例作參考。

案件編號：CACC61/2022