醫生涉不當取嗎啡7個月　瑪麗醫院：為港大員工　重視事件已報警

瑪麗醫院早前爆出有醫生懷疑不當獲取嗎啡自用，院方今日（26 日）公布，涉事醫生為港大醫學院員工，已聯同港大成立委員會共同調查事件。院方補充，事件懷疑涉及其他醫生同事於2月至8月期間為該醫生處方藥物，委員會已就有關事件於10月22日接見了該名醫生了解事件，並就事件報警。



港大醫學院發言人表示，瑪麗醫院與港大醫學院成立委員會調查事件，有關調查工作尚未完成，醫學院不便評論，香港大學對人事問題，有既定程序處理。事件已轉交警方調查，校方會配合警方調查工作。



瑪麗醫院早前爆出一名醫生懷疑不當獲取嗎啡自用。院方今日（26 日）公布，事件懷疑涉及其他醫生同事於2月至8月期間為該醫生處方藥物。（資料圖片／蔡正邦攝）

瑪麗醫院：涉及其他醫生同事處方藥物予當事人

瑪麗醫院早前接獲懷疑有醫生不當獲取嗎啡類口服止痛藥的報告，今（26日）公布一宗懷疑不當獲取藥物事件公布調查進展，涉及一名受聘於港大醫學院的醫生。醫院表示，事件懷疑涉及其他醫生（doctors）同事於2月至8月期間為該港大醫學院的醫生處方藥物。院方對事件非常重視，故已聯同港大成立委員會共同調查事件，嚴肅跟進及認真檢視投訴細節。

消息指涉事醫生有痛症 拿取嗎啡止痛

委員會就有關事件於10月22日接見了該名醫生了解事件。為釐清事件有否觸及刑事成分，醫院已就事件報警，院方現正配合警方調查，故現階段未能就事件提供進一步詳情。據了解，該名醫生有痛症，拿取嗎啡是用作止痛。

瑪麗醫院亦指，該名醫生目前正在休假。醫院已檢視相關病人紀錄，沒有發現病人受影響，會按照既定程序及醫護人員的專業守則嚴肅跟進。發言人表示，醫管局有指引監管醫生處方藥物的安排，醫生必須按照病人的臨床情況及相關指引處方藥物，為有需要的病人處方合適的藥物；醫管局亦有既定機制檢視處方的安排，確保病人獲處方合適、安全和有治療效用的藥物。

港大醫學院發言人回覆查詢時表示，瑪麗醫院與港大醫學院成立委員會調查事件，有關調查工作尚未完成，醫學院不便評論。（資料圖片）

港大醫學院發言人回覆查詢時表示，瑪麗醫院與港大醫學院成立委員會調查事件，有關調查工作尚未完成，醫學院不便評論，而香港大學對人事問題，有既定程序處理。事件已轉交警方調查，校方會配合警方調查工作。