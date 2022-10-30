甯漢豪指造地不僅為解決住房問題　要放棄「地剛剛夠就可以」思維

新一份《施政報告》採取多管齊下的土地發展策略，壓縮造地程序，加速造地，長遠建立土地儲備。發展局長甯漢豪在網誌表示，會繼續物色更多土地發展機會，因造地不單是為了解決住房問題，也希望提升市民的生活質素和增強香港的發展動能，故要放棄「地剛剛夠就可以」的思維，讓政府和各界有政策創新空間。



甯漢豪今日（30日）在網誌表示，會扭轉過去土地緊絀情況，未來十年熟地供應量將達3,280公頃，而且整體呈上升趨勢，當中已預留作房屋用途的用地預計可提供約49.3萬個房屋單位。

在私營房屋方面，根據《長遠房屋策略》最新推算，未來十年需求為12.9萬個單位，換言之，本港每年需要約1.29萬個單位，五年約6.5萬個單位。甯漢豪表示，政府在未來五年會準備好可提供7.2萬個私營單位的土地，通過賣地及鐵路物業發展推出市場，再加上市區重建局及其他私人發展項目，整體供應將多於估算需求。

施政報告識別255公頃綠化地帶供應7萬單位

此外，今次《施政報告》的新造土地來源包括「綠化地帶」檢討，除了已經納入各項發展計劃的1,200公頃「綠化地帶」土地，當局再識別約255公頃、可供應達7萬個單位的「綠化地帶」土地，並會計入未來十年「熟地」供應。

至於交椅洲人工島，她指政府目標是提供1,000公頃，當中約三成（即300公頃），也會在未來十年的後期開始出現，換言之，這些大型造地項目將在這十年期內陸續出現，絕對不是遙不可及。

她又稱，今年內將就精簡強拍制度的具體建議，諮詢立法會發展事務委員會、專業團體和居民組織，並計劃在明年下半年修訂條例草案提交予立法會。

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