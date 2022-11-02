遙距醫療　遙距監察　遙距支援

有危才有機，一場新冠疫情加快推進科技發展與應用，造就了很多「遙距 +」，例如遙距教育、遙距業務、遙距辦公，以至令不少市民受惠的「遙距醫療」。經此一「疫」，遙距醫療使用量明顯大增；行政長官李家超上月公布的《施政報告》提出其中一項公營醫療的目標，就是更廣泛採用遙距醫療，以及推出新的藥物送遞服務模式，改善病人體驗。這正正是醫院管理局（醫管局）的發展大方向。

撰文：醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗醫生



科技進步，求醫不再局限於面診。疫情下，足不出戶的遙距醫療越來越受歡迎，既能紓緩醫院或診所人多擠迫情況，減輕病人交叉感染風險，亦能解決居住偏遠地區或行動不便的病人舟車勞頓覆診的難題。

在發展遙距醫療過程中，我感受最深的是，身邊不少朋友和患者由最初半信半疑，甚至「大潑冷水」；至及後逐漸收到越來越多正面反響，甚至要求在七大聯網加強遙距醫療服務。市民的反應與需求，更加推動我們透過加強科技元素，進一步提升遙距醫療的質素與效率。

過去兩年多，醫管局已向逾45,000人次提供多元化遙距醫療服務，包括為逾20,000人次作醫生視診、為逾14,000人次提供線上外展服務、分別為5,000及6,000人次提供遙距專職醫療，以及護士診所、精神科日間醫院服務等。遙距醫療不但在疫情下發揮作用，我們希望利用這契機去提升和推廣遙距醫療，加強藥物送遞配套，提供遙距診症、遙距監察、遙距支援等多元化服務，便利病人。

醫管局今年八月與大澳鄉委會合作，幫助居於大澳的長者接受視診，讓長者免受長途跋涉往返醫院覆診的折騰；醫管局正與梅窩鄉委會安排推出類似計劃。

遙距診症──今年七月我們為病徵輕微的新冠病人提供遙距視像診症服務，翌日已能送藥到戶，有關診症、藥物及送遞費用全免，市民反應正面。另外，今年八月我們與大澳鄉委會合作，幫助居於大澳的長者接受視診，免受長途跋涉往東涌北大嶼山醫院專科覆診的折騰。

我們亦正計劃與梅窩鄉委會安排推出類似計劃，長遠希望加強推動跨專科遙距會診，以及將遙距醫療普及至每一間專科門診，惠及更多病人。醫管局亦會加強藥物送遞服務、配合遙距診症服務，為病人提供更大便利和彈性。

遙距監察──除了醫生視診，醫護人員遙距監察病人臨床數據亦十分重要。以糖尿病為例，醫護人員可為糖尿病人進行血糖遙距監察服務，通過持續監察患者數據，致電病人給予鼓勵與指導，適時提供介入治療，減少危險情況。

遙距支援──專職醫療人員可為病人設計不同復康訓練。例如有護士為老人精神科日間醫院的公公婆婆設計線上「腦友直播室」，疫情嚴峻期間，幾乎天天都有護士、物理治療師和職業治療師等為一眾患有腦退化症的老友記上「網課」，透過認知遊戲訓練，增強他們的自信心。

我們希望遙距醫療在病人眼中，不只限於診症服務，而是長遠有助提高病人的自我護理能力，以及透過遙距教育講座等，讓病人及照顧者掌握更多健康和治療資訊。

有一點我想強調的是，醫管局發展遙距醫療，是希望給予病人多一個選擇，並非要取代親身面診，面見醫生亦不可能完全被取代。雖然遙距醫療質素與傳統面診無異，但我們明白遙距醫療始終有一定限制，例如患有嚴重疾病或屬於高危病人未必適合遙距診症。

醫管局會進一步推動遙距醫療及智慧醫院，在病房、門診及藥物處理等加強科技應用，為病人提供方便及具有質素的服務，增加公營醫療的服務量，以促進可持續發展。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，五位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

