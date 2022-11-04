香港興業申愉景灣沿岸建54幢住宅　擴大遊艇會範圍　重置直升機坪

香港興業再次就愉景灣發展向城規會申請改劃，方案擬擴大早前的擬議發展範圍，並在稔樹灣和大白灣沿岸的地皮，申請興建54幢住宅大樓，樓高介乎2至18層，並會擴大愉景灣游艇會（愉景灣遊艇會）範圍，以及重置直升機升降坪和相關道路。



香港興業再次就愉景灣發展，向城規會闖關，擬擴大早前的擬議發展範圍，在稔樹灣和大白灣沿岸的地皮，申請興建54幢住宅大樓。（城規會文件截圖）

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申請地點地盤面積逾7.8萬平方米

申請地點現時為愉景灣街渡碼頭、船廠、苗圃等一帶，地盤面積為78,485平方米（約844,805平方呎）。香港興業指，今次申請較早前的同類型申請，涉及更大土地範圍，包括位於東部的防波堤，以及已獲准的填海範圍。

擬建大廈樓高介乎兩至18層

文件提到，申請修訂分區計劃大綱圖，包括將碼頭沿岸的10b區範圍延伸，以覆蓋東部防波堤鄰近的直升機升降坪。擬議在該區以1.6倍地積比，興建3幢低層住宅、34幢屋宇，以及5幢中層和8幢低層綜合用途大樓，樓高介乎2至18層。文件指，現有的特定用途及裝置，將會被重新配置在基座平台以下，而住宅會位於基座平台以上。

另外，大白灣船隻停泊處的沿岸、現時為園藝苗圃的地皮，則擬議劃為新定的4a區，作為新的住宅範圍，擬議興建4幢樓高5層的住用建築物。選址位於私樓旭暉閣、霞暉閣和彩暉閣的前方。另外，位於東部防波堤的直升機升降坪將重新配置，同時會用作出入通道。

文件又提到，擬議修訂亦希望擴大愉景灣游艇會的範圍，將納入硬地及維修工場，以儲存和修理船隻。