小型無人機令半年寬限期本月底屆滿　1.6萬人註冊不可駛越限飛區

金鐘昨日（4日）發現一架墮毀無人機，意外揭發內存逾20條不雅影片，警方同日拘捕26歲無業男子疑與案件有關。運輸及物流局局長林世雄今日（5日）撰寫網誌不約而同談及航拍，提醒市民生效5個月的《小型無人機令》已有16,000人向民航處註冊，該規例的寬限期將於本月底屆滿，違例者一經定罪最高可被判監禁兩年及罰款100,000元。



林世雄網誌提及中央廣播電視總台的紀錄片《航拍中國》第四季，將香港納入為節目航拍內容，期待節目播出讓觀眾看到令人嚮往的香港。他提醒民間高手若想仿效節目在港航拍，必須留意已於6月1日生效的《小型無人機令》，遵守相關規管要求和操作規定。

小型無人機和駕駛員都必須向民航處註冊

根據規例，除了按照相關規定操作的「甲一類」小型無人機（即是重量不超過250克的小型無人機，例如Autel EVO Nano及DJI Mini系列），其餘用於各類操作的小型無人機和負責操作小型無人機的駕駛員都必須向民航處註冊。

至於操作較重的小型無人機（7公斤或以上），或者涉及較高風險的進階操作，須獲得民航處的事先許可。

航拍機使用者要注意新規例寬限期即將於本月底屆滿。（資料圖片）

1.6萬人已註用 1100人接受進階訓練

他提到，新規例實施至今約五個月，已有逾16,000人透過民航處的一站式電子平台「SUA一站通」成功註冊。新規例的六個月寬限期將於本月底（即11月30日）屆滿。希望大家留意，如果違反《小型無人機令》的要求，一經定罪最高可被判監禁兩年及罰款100,000元。

遙控駕駛員必須持有「進階等級」，以確保他們具備所需知識、經驗和能力。民航處去年年底推出小型無人機「進階訓練機構計劃」，為遙控駕駛員提供進階訓練和考核，以獲取「進階等級」。進階訓練課程共培訓超過1,100名學員。

林世雄期待《航拍中國》節目有關香港的內容。（資料圖片／林若勤攝）

註冊了也不代表可以亂飛

林世雄強調，註冊了也不代表可以隨處亂飛，所有小型無人機都不可以在限制飛行區内飛行，除非是在圍封範圍內飛行或已獲得民航處的事先許可，建議在放飛無人機前，每次都應該先到「SUA一站通」查閱無人機飛行圖，以掌握最新版本的限制飛行區位置和相關安全資訊。