說起南丁格爾，大家腦海有否浮現她提著油燈照顧病人的模樣？南丁格爾又被稱為「提燈天使」，因為她在十九世紀克里米亞戰爭期間，以志願者身份前往當地醫院工作，她經常在黑夜中提燈巡視病房，非常細心的照顧病人。從古至今，「南丁格爾」都是護士精神的代名詞。

撰文：醫院管理局 (醫管局) 護理總行政經理潘恩榮



早前，我出席一間大專院校護理課程的開學禮，學生們以接力方式逐一燃點並傳遞燭光，象徵薪火相傳「提燈天使」南丁格爾生生不息的護理精神，場面莊嚴感人；這種「儀式感」彷彿為一眾學生的護士生涯加冕，讓一班年輕人心懷期望。最近幾個月，我除了出席多間護士學校以及大專院校的護士課程開學禮，同時亦出席了不少畢業禮。每年見證著一張張青澀面孔加入護士大家庭，為行業注入新力量，心情特別欣喜！

留意到最近不少傳媒關注公立醫院人手流失問題。誠然，醫管局人手流失亟需正視。去年8月至今年7月，醫管局全職護士離職率為10.1%。隨著部分資深護士同事退休、離職和完成合約，我們確實面對著經驗傳承和人手的挑戰。

醫管局護理總行政經理潘恩榮近數個月出席多間護士學校的開學禮和畢業禮，期望一眾新力軍薪火相傳「提燈天使」南丁格爾的護理精神。

在經驗傳承上，身邊不少朋友問過我同一個問題，「護士人手流失，怕不怕青黃不接？」輸血、打針、喉管餵食、傷口處理等護理程序，對資深護士來說，只是「手板眼見功夫」，但對新入職護士來說，初次上陣或許會有點戰戰兢兢。醫管局沿用多年的「護士啟導計劃」，就是希望由「舊人」帶教「新人」，讓新人快點「上手」。

醫管局招聘已退休或離任的資深護士成為「兼職啟導員」(Clinical Preceptor)，與新入職的護士「拍住上」，教授臨床工作，分享竅訣心得。他們無論工作或人生都充滿歷鍊，經驗豐富。我們希望一班新上場的白衣天使能「有人同行」，增加工作信心與歸屬感。這正正是我們希望做到的薪火相傳。近年招聘兼職「帶教」同事已漸上軌道，去年兼職「帶教」同事的數量，已大約相等於100名全職護士人手。隨著來年新畢業同事一直遞增，我們亦會適時增加啟導員人手。

至於面對人手的挑戰，醫管局已制訂一系列措施吸引和挽留人才。我們會繼續增聘全職和兼職護士人手，預計於2022/23年度招聘約2,700名全職護士。醫管局亦透過「自選兼職辦公室」(Locum Office)，推行靈活招聘策略，增加調配人手的彈性。不知不覺，自選兼職計劃自2018年底成立以來，已形成一個兼職工作大隊，近三年無論在醫院或各項抗疫任務上都擔當重要角色。最近更包含了病人服務助理 (Patient Care Assistant) 協助前線臨床工作。

另外，我們會透過退休延任安排以增加人手，截至今年6月底，約有200多名護士退休延任，繼續以全職形式於公立醫院服務。在2022/23年度的退休護士中，初步預計有約200名護士表示有意延任。

自2020年初推出專科護士津貼以來，同事反應積極。此外，為挽留資深護理人員，提供穩定的晉升階梯亦十分重要。醫管局去年於顧問護師 (Nurse Consultant) 及資深護師 (Advanced Practice Nurse) 中間，新增副顧問護師 (Associate Nurse Consultant) 職級，進一步完善護理臨床職系的專業階梯，讓有志於臨床發展的護士在事業上更上一層樓。現時已晉升了約110名副顧問護師，預計至2024年會增至逾440名副顧問護師在公立醫院服務。我們正馬不停蹄展開多輪面試，估計下個月即將再有數十名副顧問護師出爐。冬節將至，快將踏入2023，新的一年，就讓我們的新力軍好好發揮！

凡事換個角度看，總會有不同景緻。大家不妨正面地看待目前狀況，在這一波人事輪轉中，為年輕同事提供了向上流動的機會。有危自有機，面對新局面，新挑戰，自然機遇處處；亦要探索不同的可能性，多思考、多嘗試。

「提燈天使」薪火相傳，共勉。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，五位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

