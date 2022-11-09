「提燈天使」薪火相傳
說起南丁格爾，大家腦海有否浮現她提著油燈照顧病人的模樣？南丁格爾又被稱為「提燈天使」，因為她在十九世紀克里米亞戰爭期間，以志願者身份前往當地醫院工作，她經常在黑夜中提燈巡視病房，非常細心的照顧病人。從古至今，「南丁格爾」都是護士精神的代名詞。
撰文：醫院管理局 (醫管局) 護理總行政經理潘恩榮
早前，我出席一間大專院校護理課程的開學禮，學生們以接力方式逐一燃點並傳遞燭光，象徵薪火相傳「提燈天使」南丁格爾生生不息的護理精神，場面莊嚴感人；這種「儀式感」彷彿為一眾學生的護士生涯加冕，讓一班年輕人心懷期望。最近幾個月，我除了出席多間護士學校以及大專院校的護士課程開學禮，同時亦出席了不少畢業禮。每年見證著一張張青澀面孔加入護士大家庭，為行業注入新力量，心情特別欣喜！
留意到最近不少傳媒關注公立醫院人手流失問題。誠然，醫管局人手流失亟需正視。去年8月至今年7月，醫管局全職護士離職率為10.1%。隨著部分資深護士同事退休、離職和完成合約，我們確實面對著經驗傳承和人手的挑戰。
在經驗傳承上，身邊不少朋友問過我同一個問題，「護士人手流失，怕不怕青黃不接？」輸血、打針、喉管餵食、傷口處理等護理程序，對資深護士來說，只是「手板眼見功夫」，但對新入職護士來說，初次上陣或許會有點戰戰兢兢。醫管局沿用多年的「護士啟導計劃」，就是希望由「舊人」帶教「新人」，讓新人快點「上手」。
醫管局招聘已退休或離任的資深護士成為「兼職啟導員」(Clinical Preceptor)，與新入職的護士「拍住上」，教授臨床工作，分享竅訣心得。他們無論工作或人生都充滿歷鍊，經驗豐富。我們希望一班新上場的白衣天使能「有人同行」，增加工作信心與歸屬感。這正正是我們希望做到的薪火相傳。近年招聘兼職「帶教」同事已漸上軌道，去年兼職「帶教」同事的數量，已大約相等於100名全職護士人手。隨著來年新畢業同事一直遞增，我們亦會適時增加啟導員人手。
至於面對人手的挑戰，醫管局已制訂一系列措施吸引和挽留人才。我們會繼續增聘全職和兼職護士人手，預計於2022/23年度招聘約2,700名全職護士。醫管局亦透過「自選兼職辦公室」(Locum Office)，推行靈活招聘策略，增加調配人手的彈性。不知不覺，自選兼職計劃自2018年底成立以來，已形成一個兼職工作大隊，近三年無論在醫院或各項抗疫任務上都擔當重要角色。最近更包含了病人服務助理 (Patient Care Assistant) 協助前線臨床工作。
另外，我們會透過退休延任安排以增加人手，截至今年6月底，約有200多名護士退休延任，繼續以全職形式於公立醫院服務。在2022/23年度的退休護士中，初步預計有約200名護士表示有意延任。
自2020年初推出專科護士津貼以來，同事反應積極。此外，為挽留資深護理人員，提供穩定的晉升階梯亦十分重要。醫管局去年於顧問護師 (Nurse Consultant) 及資深護師 (Advanced Practice Nurse) 中間，新增副顧問護師 (Associate Nurse Consultant) 職級，進一步完善護理臨床職系的專業階梯，讓有志於臨床發展的護士在事業上更上一層樓。現時已晉升了約110名副顧問護師，預計至2024年會增至逾440名副顧問護師在公立醫院服務。我們正馬不停蹄展開多輪面試，估計下個月即將再有數十名副顧問護師出爐。冬節將至，快將踏入2023，新的一年，就讓我們的新力軍好好發揮！
凡事換個角度看，總會有不同景緻。大家不妨正面地看待目前狀況，在這一波人事輪轉中，為年輕同事提供了向上流動的機會。有危自有機，面對新局面，新挑戰，自然機遇處處；亦要探索不同的可能性，多思考、多嘗試。
「提燈天使」薪火相傳，共勉。
《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。
「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，五位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。