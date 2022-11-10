疫情｜增5,697宗確診　多9人死　張竹君：上周輸入個案升7.8%

本港新增5,697宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（10日）表示，今個星期疫情平穩，但留意到老人院個案較上周增加，輸入及本地個案亦發現到有不同變異病毒株，故會繼續監察相關情況。



雖然目前每日都有逾200名新增確診病人入院，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去一周入院病人中只有60%的病人是因新冠肺炎入院，而死亡個案則有70%與新冠肺炎疫情有關，未來會繼續監察情況及分析病人數據，會更精確監察疫情對公共醫療體系構成的壓力，為病人提供合適服務。



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本港今新增5,697宗確診，較昨日上升12.4%。當中5,202宗為本地個案，輸入個案為達495宗，與昨日一樣同樣接近500關口，但仍與前日（7日）的高峰564宗仍有一定距離。

新增的495個輸入個案當中，252宗涉及機場檢測樣本、170宗涉及第一至三日樣本，餘下73宗涉及第四至七日樣本。昨日入境人數為11,324人，佔確診比率為4.37%，繼上周六（5日）後重返4%水平。另外，七日平均確診微微上升至457人，七日平均比率為3.71%。

張竹君表示，今個星期疫情平穩，較上周微微下趺0.5%，維持在5000宗左右。本地個案跌了近1.2%，約有4500宗；而輸入個案則繼續升，較上一周上升了7.8%，平均每日有約450宗，輸入個案佔整體個案的9.1%，佔所有入境人士確診比率4%左右。

衞生署公共衞生化驗服務處於11月1日至11月7日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0.1%及89.6%（七天移動平均比例）。

變種病毒株方面，截至今日零時零分，本港的輸入個案中再新增1宗XBB個案及2宗BQ.1.1個案，本港的輸入個案中累計發現213宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及32宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案方面，再新增7宗變異病毒株Omicron亞型個案，分別4宗XBB個案、3宗XBD個案及2宗BQ.1.1個案，本港個案中累計發現18宗XBB、15宗XBD、1宗BA.2.75.2及25宗BQ.1.1亞系個案。

張竹君表示，過往為Omicron主流變異病毒株的BA.5佔整體個案86.3%，較以往有輕微下跌，現時輸入個案及本地個案都有不同變異病毒株，例如XBB、 BQ.1.1等，會密切觀察變異病毒株的走勢。

截至今日凌晨零時零分，共有1,991名確診病人留醫治療，當中有269名新增確診病人，留醫的病人中，171名病人正接受氧氣治療，另有15名病人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報4名危殆病人及6名嚴重病人，現時合共有32名危殆及43名嚴重病人，當中10名危殆病人正接受深切治療。

過去一日新呈報9人死亡，一宗為公眾殮房報告的死亡個案，涉及一名62歲女子，已接種三劑疫苗，於11月2日離世，而8名確診病人在公立醫院離世，分別為4 男4女，年齡介乎68 歲至97 歲。新呈報離世病人當中，有4 位來自院舍。至於疫苗接種方面，有2 人無打針資料，3 位打左3針、3 位打左2針。

劉家獻表示，分析過去一周數據，留院的病人維持在1,930人，每日新增入院平均有210幾宗，當中只有60%的病人是因新冠肺炎入院，即40%確診病人雖然確診但是因其他醫療問題入院，如中風、心臟病及骨折等入院。

至於死亡個案方面，當中70%較大機會與新冠肺炎疫情有關，即有30%暫時判斷因其他疾病而死，如末期癌症、中風及突發心藏病等。死亡個案大部分為長者，最大年紀為104歲，不少病人都有長期病，而有50%的死亡個案沒有打夠三針。

劉家獻表示，相關比例一直有改變，但強調不少死亡個案都是因為沒有打針及有長期病患，故希望長者可以盡快接種疫苗。他亦提到，十分擔心幼童群組，因過去11個月已有10名兒童因新冠肺炎而死，較過去流感高峰期一年只死幾個多，數字遠超流感引致的死亡，「數字係好悲哀，見到都好唔開心」，呼籲小朋友盡快接種疫苗，「小朋友打針率仲差過長者。」

他指，未來會繼續監察情況及分析病人數據，會更精確監察疫情對公共醫療體系構成的壓力，為病人提供合適服務。

醫管局周二（8日）起更改員工密切接觸者檢疫指引，沒有病徵及快速陰性的員工，只要向局方申請則可以在翌日上班。劉家獻表示，第一日開始有80多個員工申請在翌日上班，而今日亦有120多個員工申請，會繼續監察相關情況。

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學校方面，呈報個案有826宗，分別為671名學生及155名教職員，另外有4間學校各有一班停課。至於院舍方面，有10間院舍有陽性個案，分別為7間安老院舍及3間殘疾人士院舍，共有11名院友確診，另有34名院友需要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：



1. 知年護理院

2. 輝濤護老院屯門分院

3. 仁濟醫院錢曼娟安老院

4. 妍景安老院

5. 友愛好盛護老院有限公司

6. 喜悅護老之家有限公司

7. 廣福護老院（土瓜灣）有限公司



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1. 香港中華基督教青年會華愛之家宿舍

2. 新生精神康復會石籬宿舍

3. 坑頭扶康護理舍

