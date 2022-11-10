維園年宵｜桃花大王妻掃三攤位　$6.9萬成「標王」　成交價超預期

2023年農曆年宵花市將於明年1月16日舉行，維多利亞公園年宵市場攤位今日（10日）進行第二日競投，氣氛持續激烈，其間有競投者疑不滿他人叫價情緒激動，走出座位指罵對方。結果，全日成交價最高的一個攤位以69,000元由「桃花大王」劉海濤的妻子投得，而昨日（9日）撗掃八個攤位的「蘭花大王」楊小龍今亦有到場，但因競爭十分激烈，最後未有堅持叫價，目標投六個攤位，最後只投得兩個。



桃花大王劉海濤妻子投得159至161號三個攤位，其中159號攤檔以69,000元成交，為全日最高。（馬煒傑攝）

競投氣氛競烈 有競投者走出座位指罵其他出價人士

維園年宵市場攤位競投今日繼續舉行，氣氛激烈，不時有競投人士疑因不滿他人叫價而情緒激動，甚至走出座位指罵其他出價人士。最後今日所競投的攤位大部分以一萬至二萬元成交，同時亦有兩個攤位以底價5,440成交。

蘭花大王楊小龍：今年攤檔價錢較往年高超出他預算

有「蘭花大王」、千葉園創始人之稱的楊小龍今日繼續到場參與競投，但只投得兩個攤檔，未達原定再投多六個的目標。他指今年攤檔價錢較往年高，超出了他的預算「以前一般一個大概兩、三萬元，今年最少都要三、四萬。」他又表示今年成本特別貴：「租價人工、物資都貴咗。」同時近兩年經濟狀況都較差，未能預計明年的生意額會否上升。

「蘭花大王」、千葉園創始人之稱的楊小龍11月10日繼續到場參與競投，但只投得兩個攤檔，未達原定再投多六個的目標。（馬煒傑攝）

連同昨日他一共投得10個攤檔，投入超過20萬。他笑言：「我哋年頭支出到年尾，到年尾先有入，捱得過都偷笑。」他認為受疫情影響增加了他不少壓力：「疫情累到我地兩年都冇賣到嘢，壓力有少少大。」雖然最近政府放寬防疫限制，但他亦指出因相繼多了市民有出外旅遊的意欲，加上近兩年經濟狀況都較差，未能預計明年的生意額，仍有待觀望，未必會如預期高。

食環署今日（10日）繼續競投維園餘下的55個攤位，今日競投繼續保持激烈。（馬煒傑攝）

「桃花大王」妻代休養中丈夫競投 成交價最高攤位比預計貴一倍

昨一度有消息傳出「桃花大王」劉海濤離世，不過其妻及徒弟今日到場競投攤位，劉太更澄清「桃花大王」只因身體不適要休養，故未能親身到場競投。劉太最後投得159至161號三個攤位，其中159號單位叫價相當激烈，最後叫價更高達69,000元，成為兩日以來最高價成交的攤位，劉太事後表示比預計中貴了一倍有多。至於另外兩個攤位則分別以一萬元及6200元成交。

投得其中一個底價5,440元成交攤位的郭生則表示心情非常開心，指昨日更一度擔心會投不到攤位，他表示可能與位置較差有關，但他亦表示並不介意，只希望以盡量低的成本投的攤位。除了底價攤位外，郭生另外以一萬元投得一個鄰近單位，又希望屆時人流及氣氛會好：「希望多啲人出嚟行下街，開心啲囉大家。」