強制檢測｜涉43幢包括太古城、大埔天鑽、泓景臺等　峻瀅兩幢上榜

本港疫情轉趨平穩，當局維持大廈強制檢測安排。醫務衞生局今晚（10日）公布最新名單，有43幢大廈上榜，其中將軍澳有五幢大廈上榜，成為18區之冠，包括怡心園4座、峻瀅II第3座及峻瀅7座，以及維景灣畔13座等。



強檢名單不乏豪宅及中產屋苑，例如鰂魚涌太古城龍山閣、大埔天鑽7座、九龍城啟德1號(II)大廈3座、長沙灣泓景臺1座等。另外，大圍及屯門兩區共有三幢大廈因污水樣本呈陽性，被納入強制檢測公告。當局提醒，相關人士須在明日（11日）及周六（12日）內進行檢測。



▼11月10日 強制檢測大廈名單▼



+ 4

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告。在港島方面，上榜大廈有北角城市花園13座、柴灣高威閣4座、筲箕灣東旭苑東景閣、鰂魚涌太古城龍山閣及南豐新邨11座。

九龍方面，黃大仙及觀塘各有四幢大廈幢大廈被納入公告，黃大仙上榜大廈天馬苑駿康閣、黃大仙下二邨龍和樓、牛池灣坪石邨藍石樓及新蒲崗采頤花園5座；而觀塘區上榜大廈則有油塘高翔苑高康閣及油美苑灝美閣、觀塘紀律部隊宿舍1座，以及藍田德田邨德義樓。其餘上榜大廈有大角咀港灣豪庭5座、長沙灣泓景臺1座及紅磡海濱南岸1座。

▼11月10日 部份確診大廈▼



+ 3

新界東方面，將軍澳有五幢大廈上榜，涉及怡心園4座、安寧花園6座、峻瀅II第3座、峻瀅7座，及以維景灣畔13座。其餘上榜大廈則涉及沙田水泉澳邨茂泉樓、馬鞍山雅濤居1座、大埔廣福邨廣崇樓及天鑽7座等。新界西方面，被納入公告的大廈包括元朗新時代廣場8座、屯門山景邨景樂樓及龍門居15座、掃管笏愛琴海岸1座、青衣綠悠雅苑2座，以及深井海韻花園1座。

另外，因應在大圍及屯門採集到檢測呈陽性的污水樣本，有三個指明地方被納入強制檢測公告，涉及大圍隆亨邨善心樓、屯門悅湖山莊3座，以及屯門兆山苑椰景閣、楊景閣及楗景閣。

▼11月5日 石澳沙灘燒烤場重開後首個周六▼



+ 16

當局指，須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。另外，當局明日（11日）會於黃大仙天馬苑及深井海韻花園重開臨時流動採樣站。

另外，衞生署今日亦更新出現確診個案的大廈名單，過去七日出現確診個案的大廈共有8,961幢。新上榜確診大廈方面，當局名單更新至11月9日，有2,854幢出現新個案或再有居民確診，當中包括寶翠園四幢大廈、半山寶雲山莊及峰景花園、大潭曼克頓花園C座、淺水灣道37號1座、紅山半島洋房、柯士甸站Grand Austin 3A及5座，以及九龍站擎天半島三座大廈等。

▼11月10日 確診大廈全名單▼



+ 220

11月10日強檢大廈：

沙田水泉澳邨茂泉樓

馬鞍山雅濤居 1 座

馬鞍山福安花園 2 座

粉嶺帝庭軒 1 座

將軍澳怡心園 4 座

將軍澳安寧花園 6 座

將軍澳峻瀅 II 第 3 座

將軍澳峻瀅 7 座

將軍澳維景灣畔 13 座

上水御皇庭 2 座

上水翠麗花園 3 座

大埔廣福邨廣崇樓

大埔天鑽 7 座

元朗新時代廣場 8 座

屯門山景邨景樂樓

屯門龍門居 15 座

掃管笏愛琴海岸 1 座

青衣綠悠雅苑 2 座

青衣藍澄灣 3 座

深井海韻花園 1 座

紅磡海濱南岸 1 座

深水埗富昌邨富誠樓

黃大仙天馬苑駿康閣

黃大仙黃大仙下二邨龍和樓

牛池灣坪石邨藍石樓

新蒲崗采頤花園 5 座

油塘高翔苑高康閣

油塘油美苑灝美閣

觀塘觀塘紀律部隊宿舍 1座

藍田德田邨德義樓

九龍城啟德 1 號(II)大廈 3座

大角咀港灣豪庭 5 座

長沙灣泓景臺 1 座

北角城市花園 13 座

柴灣高威閣 4 座

筲箕灣東旭苑東景閣

鰂魚涌太古城龍山閣

鰂魚涌南豐新邨 11 座

東涌富東邨東馬樓

東涌逸東一邨享逸樓

11月10日污水樣本陽性須強檢大廈：

大圍隆亨邨善心樓

屯門悅湖山莊 3 座

屯門兆山苑椰景閣、楊景閣及楗景閣