疫情︱增6656宗確診　本地XBB及BQ.1.1亞系19宗　最年幼患者10歲

本港今日（16日）新增6,656宗確診個案，包括517宗輸入，是自9月19日以來確診數字新高，多8人死亡。本地新變異病毒株個案亦有上升趨勢，XBB及BQ.1.1亞系共19宗，患者年齡由10歲至69歲，大部分患者已打三針，但有一宗XBB個案的32歲女患者未接種疫苗。

安老院舍及殘疾人士院舍出現個案數目亦上升，新增14間院舍共18名院友及職員染疫，66人要隔離檢疫。學校共呈報1,075宗個案，涉665間學校，18間學校共21個班別因爆疫要停課。



今日疫情概覽：



-增6,656宗確診，較昨日上升11.8%

-輸入個案517宗，佔整體個案7.77%；相比同日13,907名機場入境人數，比率則為3.72%。

-新增8名患者死亡，7日平均死亡率為至0.156%，累計死亡人數為10,557。

-累計留醫人數為2,204，為9月24日以來的新高。

-本地個案發現新增9宗XBB及10宗BQ.1.1亞系個案，患者年齡10至69歲。

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衞生防護中心截至11月16日零時零分，正調查過去24小時新增6,139宗本地確診個案，當中包括1,638宗核酸檢測陽性個案（836宗確診、692宗無症狀感染及110宗狀況待定個案）以及4,501宗快速測試陽性個案。

新增517宗檢測陽性輸入個案，當中包括465宗核酸檢測陽性（107宗確診、333宗無症狀感染及25宗狀況待定個案）及52宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，285宗涉及機場檢測樣本、149宗涉及第一至三日樣本，餘下83宗涉及第四至七日樣本。

截至11月16日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現221宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案。本

地個案中累計發現42宗XBB(較昨日增加9宗)、15宗XBD、一宗BA.2.75.2、一宗BF.7及45宗BQ.1.1亞系個案(較昨日新增10宗)。

公共衞生化驗服務處於11月7日至13日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約84.7%（七天移動平均比例）。

本港今日新增8宗死亡個案，至今本港累計死亡個案共有10,557宗。截至今日凌晨零時零分，醫管局新呈報7宗感染新冠病毒病人離世個案，分別為2男5女，年齡介乎58 歲至97 歲。新呈報離世病人當中，有1位來自院舍。至於疫苗接種方面，有3人無打針資料，有1 人打4針、3人打3針。另外，新增一宗公眾殮房報告的死亡個案，涉及一名90歲男子，已接種一劑疫苗，於11月6日離世。

安老院舍及殘疾人士院舍出現個案數目亦上升，新增14間院舍18名院友及職員染疫，66人要隔離檢疫。學校共呈報1,075宗個案，涉665間學校，18間學校共21個班別因爆疫要停課。

呈報陽性個案的安老院舍：



1)佛教沈馬瑞英護理安老院

2)亞洲婦女協進會何梁潔庭頤養之家護理院

3)永安老人健康中心

4)康璟護老院（大埔）有限公司

5)金華（北角）護老院

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1)如意之家

2)新生精神康復會博康宿舍

3)匡智富亨宿舍

4)新輝復康中心

5)香港善導會秦石中途宿舍

6)鄰舍輔導會怡菁山莊

7)香港傷健協會共融軒

8)培澤軒(屯門)

9)香港盲人輔導會賽馬會欣康樓(元朗)

新增多於一個班別需要停課的學校：



1)聖保羅書院

2)中華聖潔會靈風中學

3)順德聯誼總會梁銶琚中學

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