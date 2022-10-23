秋燥來襲　上班族要注意眼睛補水　「20-20-20」護眼法則防乾眼

秋意漸濃，天氣開始清涼及乾燥，雙眼亦容易變得乾澀，乾眼症患者感受尤深。秋冬的乾燥天氣加快淚液蒸發速度，容易誘發乾眼症，對於本身淚液分泌不足的乾眼症患者來說，不但加重病情，若長期在冷氣房對住電腦螢幕工作，更是雪上加霜。保持良好用眼及生活飲食習慣可預防乾眼症侵襲，如欲使用人工淚液紓緩症狀，需留意成分，以免愈滴愈乾，得不償失。

撰文：醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生黃澤銘



眼睛的淚液層分為三層，分別是最外層的油脂層、由皮脂腺分泌油脂，以滋潤眼球表面；第二層為淚水層，分泌淚液並為角膜提供氧氣及殺菌等；第三層即最內層為黏液層，主要令液水容易附在角膜。只要其中一層的分泌不足或淚液分佈不均，便形成乾眼症。此症最常見是油脂層功能失調引起，造成瞼板腺功能障礙，影響油脂分泌，未能平均分佈眼球表面，眼球的淚膜亦因缺乏油脂而加快蒸發，無法維持雙眼濕潤。

乾眼症除了眼乾，還會伴隨畏光、異物感、紅腫、流眼水等症狀，嚴重的乾眼症有機會令角膜受損，若受損程度深入角膜第二層或以上，有機會造成永久的角膜疤痕，可能影響視力。一般來說，乾眼症何時需要求醫，視乎有否影響生活，若眼睛過度及持續乾澀，最好及早向眼科專科醫生求診，以免令病情加重。治療乾眼症除了可用眼藥水紓緩症狀，對於瞼板腺功能障礙的患者，脈衝光治療是近年新選擇，研究指可改善缺油性的乾眼症。

外在因素方面，乾燥的天氣並非造成乾眼症的惟一「元兇」，都市人習慣長時間對住電子螢幕，太過聚精會神而令眨眼次數減少，未能透過眨眼動作將油脂平均分佈眼球，也是造成眼乾的常見風險因素。此外，經常佩戴隱形眼鏡者也較一般人易眼睛乾澀。曾進行激光矯視手術、白內障手術，或服用部分藥物也會加劇眼乾。部分不良生活及飲食習慣亦有關聯，有吸煙習慣、嗜煎炸食物及睡眠不足，有機會影響油脂腺分泌而造成眼乾。

養成良好習慣是預防乾眼症的重要一步，對於辦公室一族來說，宜遵守「20‧20‧20」用眼法則，對住電腦或手機20分鐘便讓雙眼休息20秒，再望向20呎外的事物。工作座位避免對正冷氣風口，桌上可擺放一杯水以增加空氣濕度。平時要有充足睡眠，最好每日有7至8小時的睡眠時間。飲食方面，南瓜、紅蘿蔔等富含維他命A的食物，以及含有維他命B的食物如全穀類、奶類及肉類等，均可改善乾眼症問題；三文魚及豆類等蘊含Omega-3營養素，也有護眼作用。

若選擇人工淚液或眼藥水紓緩眼睛乾澀，要留意其成分，應選擇不含防腐劑的眼藥水，也盡量避免多功能眼藥水。當中有消紅筋作用的產品，並不適合乾眼症患者，有機會愈滴愈乾，甚至加劇依賴。購買眼藥水前最好諮詢醫生，選擇適合自己的產品。

「01醫務所」與慈善團體【醫善同行】合作，逢周日刊登由醫護人員撰寫的醫健文章。醫善同行於2019年成立，期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與醫善同行舉辦的義工計畫，各展所長，幫助弱勢社群。



醫善同行會以專業團隊的運作方式，致力提高贊助人與贊助機構的信心，達到取諸社會，用諸社會的目標。



網站亦會為巿民提供正確的醫療資訊；並舉辨不定期的醫療健康講座和義診，同時積極與其他社區組織及醫療機構協作，為市民提供各種醫療服務優惠。

