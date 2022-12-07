吃藥真的是「每日四次、每次一粒」這麼簡單？

說起配藥，大家心中的畫面是不是數數藥丸，倒倒藥水，然後告訴病人「每日四次，每次一粒，記得飽肚食。」這麼簡單？

藥劑是一門學問，是治療階段的其中重要一環。病人如果「不聽話」，不管是忘記吃藥，還是自行加藥、減藥、停藥，甚至吃錯了藥，對療效和健康都有影響，後果可大可小。

撰文：醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗



「噴完哮喘藥，能否吃類固醇藥呢？」

「服完中藥，何時才可吃西藥呢？會相沖嗎？」

「吃了降血壓藥感到暈眩，那應該繼續吃，還是不吃？

站在病人角度看，有時他們並非「唔乖、唔肯食藥」，而是他們滿腦子疑問，擔心「食錯藥」，於是寧可不吃。也有不少長者因同時患上「三高一低」(高血壓、高血脂、高血糖及低骨質密度) 等長期病患而需服用幾種、甚至多達十數種藥物。面對一堆五顏六色、大大小小的藥丸，既要整理藥盒，又要牢記服藥次數和劑量；將心比己，你和我想想也害怕，何況是年長的公公婆婆

我曾經遇過一位長期病患的婆婆，有一次弄錯了服藥劑量，而入院接受治療一星期。婆婆康復出院後，她的家人告訴我：「婆婆『只係食多咗一粒藥』便要住院一星期，她已被嚇得不太肯吃藥了，心情好時還會吃藥，心情不好就不吃，家裡已積存大量藥物，我們也不知如何是好。囤積的藥，還沒開封，我們不想浪費，可否交還醫院呢？

我們明白病人「不想浪費」的出發點，但基於安全用藥原則，醫管局的公立醫院和診所是不能夠收回及重用已發給病人的藥物。為減少專科門診病人剩藥及誤用藥物的風險，以及提升用藥安全，醫管局於2017年起，逐步推行「覆配易」覆配藥物服務。服務對象為60歲以上、服用5種或以上藥物、覆診期達16個星期或以上的內科專科門診病人

有別於以往一次過派發全部處方日數藥物，藥劑師會將病人的藥物處方分成較少和容易處理的數量，再分階段分發藥物。舉個例子，醫生以往會一次過處方26個星期的藥物，但經「覆配易」系統，病人會先獲處方8至12個星期藥物，當病人的藥物接近吃完，藥劑師會先覆檢病人的醫療和藥物紀錄，以決定配發藥物的安排；如有需要，藥劑師會致電病人，重新評估是否需要換藥或整合藥方等，以確保藥物適合病人；有需要時藥劑師會於病人覆診前約見跟進，以進行藥物輔導及評估。

醫管局自2017年起，逐步在公立醫院推行「覆配易」服務，為符合條件的內科專科門診病人整合及覆配藥物，病人或其照顧者只須帶同「免診領藥單」及身份證明文件，到醫院的「覆配易」專櫃便能取藥，不用排隊。病人覆配藥物前，藥劑師會覆檢病人紀錄，有需要會再作藥物評估及輔導。

我們承認，相比以前，「覆配易」安排會令病人往返醫院取藥的次數增加，當初我們也擔心病人會抱怨為何要多次回醫院取藥。但經醫生與藥劑師跟病人解釋後，我們得到不少病人的正面回應，部分病人甚至很感謝「覆配易」這個計劃，讓他們吃藥吃得更放心。

我們發現一個有趣現象，就是有部分沒有依從指示服藥的病人，他們大多都不敢告訴醫生，但卻很願意向藥劑師坦白道來，於是藥劑師會詳細向病人解釋藥物作用、不服藥的後果和治療目標等，好讓病人改善服藥習慣。同時，藥劑師事前與病人溝通好，當病人覆診時，便可大大縮減醫生診症時要覆核藥物處方的時間，減輕醫生工作量。

「覆配易」服務目的是確保病人安全用藥及加強病人用藥的依循程度，並且避免病人在家中儲存大量藥物，從而減低誤用風險。

無論個人用藥指導，或如何避免病人在家中儲存大量藥物，藥劑師都扮演著重要角色。「覆配易」讓藥劑師多了機會與病人直接溝通，也能累積更多臨床工作經驗。除了「覆配易」，公立醫院藥劑部一直透過藥物輔導診所提供用藥指導及藥物教育服務，教導病人或其照顧者使用藥物的正確方法、了解藥物的療效和副作用

此外，醫管局近年不斷投放資源設立藥劑師診所，讓藥劑師通過跨部門合作，參與不同醫護專業協作服務模式，積極加強對專科病人的臨床藥劑服務，例如為病情相對穩定或藥物處方調整後需要特別跟進的病人，提供全面的藥物輔導及評估，協助病人或其照顧者選擇和正確服用藥物，提升病人服藥的依從性

對於不少病人來說，吃藥絕對不是「每日四次，每次一粒」這麼簡單。我們希望透過持續提升公立醫院的藥劑服務和加強教育，讓病人安心吃藥，能真正做到「藥到病除」。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，五位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

