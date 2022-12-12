警長車內昏迷死因｜妻見夫嘴角帶笑似睡覺　救護員稱已死拒送院

患大腸癌三期的警長被發現昏迷在其私家車內，救護員到場檢查後認為警長已死拒送院，其妻卻質疑救護員的判斷錯誤，死因研訊今（12日）就警長的死作研訊。死者遺孀供稱，其夫的同僚在他們所住宿舍樓下見其夫在車內暈倒，便上樓告訴她，她落樓查看，見兩名救護員正為其夫作檢查，她覺丈夫臉色如常，並形容：「嘴角有微笑、好似瞓覺咁。」惟她更衣再下樓時，卻聽見救護員指其夫有屍斑，料已「走咗」2至3小時 ，並鋪上白布，她曾多次要求救護員為其夫急救及送院，但不獲理會。



死者何錦華（51歲），生前任職警長，居於上水保榮路已婚警察宿舍，2016年10月17日，他被發現昏迷在其私家車內，當場證實不治。研訊中，消防處及醫管局均被列為有利害關係方。

死者何錦華的遺孀李嘉興稱，當日曾向救護員稱其夫只是暈倒，但對方卻指其夫已死，拒作急救及送院。(凌子淇攝)

丈夫嘴角有微笑如睡覺

死者遺孀李嘉興供稱，丈夫1965年在內地出生，2016年5月確診患上大腸癌三期，手術後身體機能正常健康。同年10月17日，丈夫一如以往地出門飲早茶，之後返回宿舍看戲。約下午1時，同僚譚滿德向李表示，其夫在車上暈倒，二人落樓後，她見丈夫昏迷在私家車司機位，兩名救護員摸著其夫的頸部檢查。李察覺丈夫臉色如平常無異，「嘴角有微笑、好似瞓覺咁」，故多次向救護員指丈夫只是暈倒，要求急救及送院，但不獲理會。

聽到救護員稱其夫已死2至3小時

李其後上樓更衣，5至6分鐘後返回現場時，丈夫已被蓋上白布，她聽到其中一名救護員向同僚稱：「有屍斑、屍僵，走咗兩三個鐘。」李再激動地說：「佢暈咗咋，送佢去醫院。」惟救護員完全沒有理會。現場有人稱其夫落樓只是10多分鐘前的事，法醫之後也指：「太短時間，10幾分鐘。」

警長何錦華在2016年10月17日，被發現倒斃在私家車內。(詳看下圖)

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認為救護員當時判斷錯誤

李補充，丈夫死前10天突然發現背部有如「筆頭」般小的啡斑，北區醫院腫瘤科醫生診斷是化療後遺症。她質疑，當時救護員判斷丈夫已經死去2至3小時錯誤，認為或可被救回。

同僚經過見何躺在車內

庭上播放私家車內的行車紀錄儀片段，見何停車後約33分鐘，便有人上前了解情況。當日休班的高級警員郭明指，當日12時半左右，見到何把私家車駛離宿舍，其後發現他在車內貌似睡著，便上前叫他回家休息，惟何數分鐘後仍無反應，郭見私家車引擎開了但窗門緊閉，便召救護車。

另一休班的警長陳錫波則指，當日路過見到有人拍打何的車窗，便上前幫忙，見到何頭部後仰，好像暈倒，故以單車泵擊破車窗。

研訊午續。

案件編號：CCDI-597/2016(SH)