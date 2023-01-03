港鐵抽獎｜今起至月底送388張全年免費票　每日一抽三步驟教學

兔年將來臨，港鐵推出「新春大抽獎」，在港鐵應用程式登記用戶可於今日至31日，每日早上9時至下午6時期間登入應用程式並進入「新春賞．全年免費搭」活動頁面，即有機會贏取港鐵全年免費車票一張。活動共送出388張港鐵全年免費車票。同時，港鐵會推出一套兩款「港鐵兔年賀年車票」套裝，1月1日起已公開發售，而市民另可於港鐵網上商店選購首次推出的「兔年賀年車票系列NFT」。



每日有一次抽獎機會 整個抽獎期限得獎一次

月底就是農曆新年，為迎接兔年，港鐵亦推出「新春大抽獎」，送出388張全年車票！由今日(3日)起至本月31日，每日上午9時至下午6時，登入MTR Mobile參加「新春賞 全年免費搭」抽獎，並可即時獲知結果。即使今日不中獎，亦無須灰心，因用戶每日有一次抽獎機會，但整個抽獎期內只限得獎一次。

抽獎步驟

1. 由1月3日至1月31日，每日上午9時至下午6時，登入MTR Mobile應用程式

2. 到「我的獎賞」進入活動頁面即可參加抽獎

3. 撳扭蛋機上的「開始」按鈕，即時知道抽獎結果

▼港鐵「新春賞，全年免費搭」抽獎步驟▼



+ 1

「港鐵兔年賀年車票」套裝1.1起公開發售

除抽獎外，港鐵亦會推出一套兩款「港鐵兔年賀年車票」套裝，並在1月1日起已公開發售。車票的兩款設計，分別來自退休港鐵建築師區傑棠的書法字，以及本地藝術家彭康兒的插畫。

區傑棠曾為多個港鐵車站名揮毫潑墨而廣為乘客熟悉，今次他同樣以雄渾帶勁的書法為賀年車票創作「兔」字。至於彭康兒小姐的設計，亦是以「兔」字為基調，配合插畫的方式，繪出「兔」字形態的福兔，活潑地祝願大家新一年朝氣勃勃。

車票售價為港幣100元，包括兩張車票、一個精美票套及八個兔年利是封。

車票可於癸卯兔年大年初一 (2023年1月22日) 無限次乘搭港鐵本地車程、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士。車票售價為港幣100元，包括兩張車票、一個精美票套及八個兔年利是封，由2023年1月1日至22日於各港鐵、輕鐵客務中心(非付費區)、金鐘站旅客服務、MTR Mobile 及港鐵網上商店公開發售。顧客另可於港鐵網上商店選購首次推出的「兔年賀年車票系列NFT」。

▼2022年11月27日 鐵路迷湧搭港鐵首班Q Train列車▼



+ 14