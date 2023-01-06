通關內地｜縱橫遊北京5日團1.22出發索價$7000　憂核酸減報團意欲

中港兩地將在1月8日通關，政府昨（5日）公布詳情，市民須在網上取得名額才准北上。縱橫遊今（6日）準備推出北京5日4夜行程，最快在大年初一（22日）出發，收費約7,000元。執行董事袁振寧表示，由於旅客的喜好相比3年前已有改變，因此住宿、餐飲及購物行程亦有所提升。他並透露，正計劃推出大年初二出發的華東團，及暑假的絲綢之路團。



北京天安門。（資料圖片／余俊亮攝）

團友毋須爭奪北上申請名額

闊別近3年，港人終於可前往內地旅行了。縱橫遊執行董事袁振寧表示，昨日得悉只要為北上的旅客取得車票、船票或機票，則等同於取得北上名額，即旅行社或報團的旅客，均毋須爭奪陸路通關名額。因此今午將準備推出北京5日4夜團，預計最快在大年初一出發。

行程包括故宮長城、食北京烤鴨

袁振寧表示，該團暫定收費約7,000元，價格與台灣團相若，乘搭國泰航空，入住5星級的長安街索菲特大酒店，內有游泳池、水療及健身室。行程包括王府井、故宮及天安門、慕田峪長城、北京同仁堂、鳥巢及水立方等；膳食方面亦有北京烤鴨、四川菜加變臉表演、大漁鐵板燒等。不過團友出發前的核酸檢測仍須自費，團費只包括回程所需的檢測。

華東團最快大年初二出發

他並透露，除了上述的北京團外，亦正籌辦大年初二出發的華東團（上海、蘇州、杭州），並計劃在暑假推出絲綢之路團，乘坐東方快車，索價5至7萬元。

縱橫遊常務董事袁振寧。（資料圖片／鄭子峰攝）

入住三環以內的酒店 取消指定購物站行程

袁坦言，出發前的核酸檢測、內地疫情肆虐等因素，均會影響市民的報團意欲，因此需待公布後才能得知反應。事隔3年再辦內地團，行程上確實稍作改動。例如經過近半年的日韓台團，發現顧客相比廉價的團費，反而更願意付出金錢提升旅遊的體驗。

因此在住宿方面，從過往位於四環或五環的酒店，改為安排入住三環以內，以縮短交通所花費的時間。膳食方面，亦將捨棄過往的團餐，安排團友到自由行旅客光顧的餐廳，讓他們可在更舒適的環境下享用美食；購物方面則取消指定購物站，改為自由觀光時間。