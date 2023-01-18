今天是年廿七，大家有否聽過「二十七洗疚疾，二十八洗邋遢」？



這句諺語源於老北京的民間過年傳統，寓意在年廿七這天除去一年的晦氣，洗去一年的疾病，祈求來年健康平安。這句民間諺語用於今年，真是別有一番滋味。



撰文：醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗醫生



近日疫情回穩，確診宗數逐步回落，香港亦正穩步邁向復常之路。過去兩星期，香港逐步與內地通關，兩地人員回復正常往來。從新聞報道看到不少「因疫情而分隔，因通關而重聚」的感人畫面，頭髮花白的父子在口岸淚眼相擁，還有一對對情侶喜極重逢，恍如隔世；就連主題公園的卡通人物都前往高鐵站迎接旅客，久違了的人氣，終於重臨香港。

回顧過去三年，這場觸目驚心的疫情為我們的醫療系統多次帶來巨大衝擊與考驗，同時亦帶來不少得著。相對三年前，香港不少人已接種了新冠疫苗，加上逾250萬人曾經確診，已為社會建立較為廣泛的防疫屏障；我們的軟硬件亦有較佳準備，醫管局的緊急應變能力已大大加強，醫護人員累積了不少經驗去應對不同情況；我們就著不同情況制訂了病床調動方案，可以因應疫情迅速調配病床與抽調人手照顧病人；醫管局亦成立了緊急應變指揮中心，集中決策和加快執行決策的效率；疫情期間改建了不少普通病房，令這些病房具備接收新冠病人的能力；同時亦加大了化驗室的檢測能力，庫存了足夠的個人保護裝備和藥物。這些軟硬件改善措施，特別是我們採取彈性調動病床和人手的策略，都加強了醫管局應對未來公共衛生危機的能力和信心。

隨著疫情緩和，確診病人開始減少，由早前每日確診超過二萬人回落至現時每日數千人，需要住院的新冠病人數目亦由早前超過5000人逐步回落，大大減輕了公立醫院的壓力。因此，我們已開始有序地部署調整運作模式，回復一些早前暫停了的服務。今個星期開始，11間普通科門診診所已恢復部分早前暫停了的門診服務，包括星期六、日及公眾假期和夜間門診服務。另外，我們正密切監察確診病人對住院病床的需求，如果疫情進一步放緩，我們會按實際情況逐步將部分預留給新冠確診病人的病床，回復用作照顧其他病人。

我們聽到不少市民聲音，希望公立醫院盡快恢復更多服務。如果疫情進一步緩和，我們也希望可以盡快讓醫院的運作復常，回復到疫情前的情況。我們會繼續配合政府的防疫措施，密切留意疫情發展，根據疫情走勢、最新的本地科學數據和環球情況，平衡風險與實際需求，一步一步走向醫療復常。

然而，在復常路上，大家也不能掉以輕心。隨著社會活動增加，本地確診個案及輸入個案數字或會波動，我們更要時刻準確評估風險。我們目前的重點策略仍然是保護高風險群組市民，即是我們一直強調的「一老一幼」，同時希望仍未接種新冠疫苗或加強劑的高風險群組市民盡快接種，保護自己及身邊親友。

希望大家在今天年廿七有如習俗「二十七洗疚疾」，盡洗過去的晦氣與疾病。星期日便是大年初一，在此提前恭祝各位新年進步，身體健康！告別病「虎」，「兔」氣揚眉！

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

