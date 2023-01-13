噴射飛航買一送一｜開售首日人龍長　夫排三小時陪妻回澳娘家探親

噴射飛航響應澳門政府「賞你遊澳門」計劃，推出的船票「買去程送回程」優惠今日（13日）開售，吸引過百人排隊等候購票。有市民希望與家人到澳門旅遊，卻等候兩小時感到無奈，亦有市民等待接近三小時，只為購票與為澳門人的太太新春回澳探親。



▼噴射飛航推出船票「買去程送回程」優惠▼



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噴射飛航「買去程送回程」優惠船票今日開售，暫只可親身到櫃位購票，噴射飛航網站公布：「先於香港噴射飛航售票處 (上環信德中心3樓)發售；官方網站將會在較後日期開始接受訂票。」。

今日中午上環信德中心噴射飛航購票櫃位，長期見逾百人人龍在場等候，「買一送一票」預售隊伍人龍非常長，橫跨數個舖位。

排隊近三小時的李先生，太太是澳門人，知道有買一送一優惠，特意與太太在年三十(21日)回澳探親，至年初二(23日)回來。他指與太太已經三年沒有見在澳門的家人：「終於可以見下舅仔嘅bb，岀世見過一次之後就無見，𠵱家都兩歲幾。」不過在隊伍前排位置的他，就等待了接近三小時：「我早餐都未食，至少應可於網上購票，或者派籌同加多啲櫃位。」

有市民看見人數之多感到無奈，包括郭小姐。她表示知道有買一送一優惠後，計劃下周一(16日)花一萬元與家人到澳門旅遊三日兩夜，在隊尾位置的她排了接近45分鐘：「我覺得好慢，點解咁慢？咁耐都唔郁。其實安排係咪可以好少少。」

在港讀大學的內地學生劉先生知道有買一送一優惠後，特意與朋友一起到澳門旅遊，預計會用一千元，亦不擔心澳門的疫情：「點解要驚？我疫苗打咗四針，而且大家都差唔多中過一次。」