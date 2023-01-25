《基層醫療健康藍圖》剛面世，附篇末羅列了三十年來的重要發展歷程。我二千年借調期參與其一諮詢文件的工作，有了幕後庶務的經驗，研讀内容時亦留意其傳訊細節。



近年「藍圖」常用於命名政策文件，「圖」帶多了點民情畫意。《藍圖》封面非單底色，而是各界背靠彩色砌圖，似寓意亮麗前景需出色畫家、亦要衆人合力鋪砌。



《藍圖》全面覆蓋各改建體制策略樁柱，也有實質推動移風易俗的方案，展現深思；滲入如 「病少啲」等地道又寫實的傳訊用語，亦顯心思。



撰文：醫院管理局策略發展總監程偉權醫生



事實上，「藍圖」一詞源自建造專業，如改建體制就似蓋樓；行事，要見機，亦要建基，不能先蓋頂樓。家庭醫生角色顯著的國家體制非一日速成，總有其歷史因由促成，足量而訓練有素的家庭醫生正是其一穩實根基。

我請教了入行三十年的醫管局前輩家庭醫生，原來入職時他們眼前似是荒漠一片，拓荒導師只有寥寥數人。九五年招聘首兩名受訓醫生後，他們情商私家醫生擔綱導師，派學員到私營機構學習。

至今收成如何？曾受訓的醫生達一千，專科醫生逾二百五十；醫生每年診症六百萬，過半是精心治療慢性疾病。他們接手續運普通科門診，由提筆速寫變爲輸入電子病歷；制定治療指引和標準；跟醫院專科服務建立互通橋樑；推動疫苗接種；結集其他專業分工治理慢性病，再建立可推展至私營基層醫療的慢性病治理模式；與地區康健中心衷誠協作；疫情期瞬間實現遙距醫療，連同指定診所診治五十萬染疫病人；接種新冠疫苗四十四萬人次。

他們胸懷大志，沉毅循序逐層組裝了主力牆，供夥伴合力層遞建構。既已建基，實踐擴建「胸」中樓閣機會就在眼前。

常聽説家庭醫生願景既是「一人一家庭醫生」，也是一世人、一家人一家庭醫生；悉心秉持重預防、治未病的基層醫療服務，他們定必做得到、做得好、更做得早。

「藍圖」本意指單色圖，歷年來，我們醫生同袍卻將高瞻抱負蘸於彩筆匠心細畫，日後加上夥伴雲集、病人參與，伴隨市民保健意識、就醫文化日趨成熟，大家於《藍圖》上爲未來加上的一筆就不是負擔，而是色彩了。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

