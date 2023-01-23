兔年｜賀年糕點熱量一表睇晒　營養師教免加油煎糕方法

農曆新年每家每戶都準備好糕點小食過年，不過大部份賀年糕點均含有高糖分及高脂肪，甚至高鹽，如果進食過量，會帶來不同的健康風險。



註冊營養師提醒，眾多糕點中用椰汁製作的椰汁年糕和黃金糕的熱量都會較高，當中的飽和脂肪量尤其偏高，進食過量會令壞膽固醇水平上升，建議要適量食用；而烹調時可以利用噴油壺或油掃，避免落過多的油分，又或者利用牛油紙鋪在鑊面上去煎糕點，既減少黏鍋機會，也可直接減省添加的油分。



註冊營養師提醒市民在新年期間，盡量減少飲用含熱量或其他高糖分飲料，另亦考慮多進食高纖維的食物，增加飽肚感，亦令血糖穩定，而增加活動量、多走動和運動亦有助增加熱量的消耗。



賀年糕點中用椰汁製作的椰汁年糕和黃金糕熱量較高，飽和脂肪量尤其偏高，進食過量會令壞膽固醇水平上升，影響心血管健康。（資料圖片／朱潤富攝）

營養師：大部份賀年糕點高糖、高脂、甚至高鹽

每到新年，不少家庭都會吃糕點應節，更有人會「糕點當飯食」，惟基督教聯合那打素社康服務註冊營養師陳睿婷表示，雖然各大製造商的糕點配方或用料可能各有不同，但大部份賀年糕點均含有高糖分及高脂肪、甚至高鹽，如果進食過量，會帶來不同的健康風險。

絕對唔可以（賀年）糕點當飯食。 基督教聯合那打素社康服務註冊營養師陳睿婷

椰汁年糕和黃金糕最「邪惡」

食兩件年糕要跑45分鐘才可消耗卡路里

不過要數當中最「邪惡」的糕點，則為用椰汁製作的椰汁年糕和黃金糕。她解釋，相關糕點的飽和脂肪量偏高，進食過量會令壞膽固醇水平上升，影響心血管健康。除了含脂肪外，由於糖含量亦十分高，兩件約撲克盒大小的年糕（100克）有近300卡路里，相等於要成人大概跑45分鐘才可以消耗卡路里；而其糖分亦有約15至43克，以世衞建議一般人每日的游離糖攝取上限應少於約50克計算，進食此份量的年糕則已佔了上限至少三成。

兩件芋頭糕鈉含量等於一日攝取上限五分一

至於鹹味的新年糕點方面，由於鹹的糕點經常採用一些高鈉又高脂的食材，例如臘腸和臘肉等，所以飽和脂肪和鈉含量一般偏高，製作鹹糕的過程中亦會添加油分，所以都不宜過量進食。其中芋頭糕卡路里亦不少，兩件約撲克盒大小的芋頭糕有接近400毫克鈉，更佔一日建議攝取上限五分之一。

噴油壺噴油落易手潔鑊可減油 或用牛油紙鋪鑊面煎糕

除了糕點本身外，如何烹調亦會影響其卡路里。陳睿婷表示，以蒸煮的做法最健康，以蘿蔔糕為例，蒸煮的做法比起煎煮少近三成卡路里以及四成脂肪。

如堅持想香煎糕點，烹調時亦可使用易潔鑊，減少用油亦可以利用噴油壺或油掃，避免落過多的油分，又或者利用牛油紙鋪在鑊面上去煎糕點，既減少黏鍋的機會也可直接減省添加的油分。

笑口棗及油角曾油炸過 吃時如飲油

新年除進食糕點外，不少人去拜年時都會進食新年小食，如笑口棗、開心果及瓜子等。陳睿婷提醒，笑口棗及酥角/油角等由於曾油炸過，故其脂肪及飽和脂肪都會較高，每100克笑口棗有20克的飽和脂肪。

相反，開心果及瓜子等則較為健康，不過亦要注意分量，勿以為瓜子屬果仁類則可以放任食用，最好不要食多過一個手掌心多的分量，以免納取過多熱量。她補充，除非油炸無添加鹽同糖果仁外，無添加糖果乾如蘋果乾、杏脯乾、低糖米通及原味爆谷等，都屬於較健康小食，而如有獨立包裝加可方便控制食量。

促減少飲汽水等高糖分飲料 可選羅漢果水一樣甜

陳睿婷亦提醒市民在新年期間，盡量減少飲用含熱量或其他高糖分飲料，如汽水、包裝檸檬茶、可可飲品、含糖果汁，可以選擇無添加糖的茶、花茶、羅漢果水、檸檬水或者無糖梳打水去減少額外的熱量吸收。

另外，她亦建議可以考慮多進食高纖維的食物，增加飽肚感，亦令血糖穩定，而增加活動量、多走動和運動亦有助增加熱量的消耗。