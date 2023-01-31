疫情調查爭論｜袁國勇：檢討讓下次更好　李家超：上任後不斷總結

隔離令取消，香港邁向復常，包括政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇在內的專家及議員提出目前是檢討政府抗疫工作合適時候，以查找不足和責任。不過，行政長官李家超（31日）表明不同意對新冠疫情作獨立調查，並指因世界各地有不同情況，沒有公認的最佳或標準方案，又指政府上任七個月以來一直不斷總結經驗，持續檢視。



李家超與袁國勇就疫情調查及檢討言論對比



袁國勇1月26日：

政府應就今次疫情進行如當年沙士疫情後的檢討，因為傳染病已成為全球一個好重要議題。 政府專家顧問袁國勇1月26日

李家超1月31日

過去三年全球面對全新的病毒，各國都嘗試快速即時應對，但沒有百分百正確的應對方法。 行政長官李家超1月31日

袁國勇1月26日：

疫情初期追蹤及隔離不夠好，第五波點解老人院搞成咁亦要找出原因，因下次多數都係呢度發生，所有呢啲嘢要重新檢討一次。 政府專家顧問袁國勇1月26日

李家超1月31日

同意政府需要總結經驗，面對未來不同的新風險，政府新任七個月以來一直不斷做，持續檢視，包括設立新指揮架構。 行政長官李家超1月31日

▼1月31日 行政長官李家超行會前會見傳媒▼



袁國勇1月26日：

不要輕視疫情檢視工作，大流行時我哋都話要做好啲，過咗幾年後無人理，次次都係咁。 政府專家顧問袁國勇1月26日

李家超1月31日

我唔同意成立獨立調查委員會，去到疫情新階段有兩個目標，就係全面推廣經濟發展及作好復常部署，向前望.....實際疫情處理必係按住所面對嘅情況去做，今日寫到100個方案出嚟，聽日有新疫情變化或新嘅病，第101個方案、第102個案就會出現。 行政長官李家超1月31日

▼1月21日 落馬洲口岸過境人流眾多▼

