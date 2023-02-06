初選案｜區諾軒、趙家賢等４人將作控方證人　控方下午讀開案陳詞

47名民主派人士涉參與組織或參與民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，其中16名不認罪的被告，包括何桂藍、林卓廷和黃碧雲等，其案件今（6日）在西九龍法院(暫代高等法院)審理，表示認罪的黃之鋒、袁嘉蔚等，今亦有在犯人欄內列席旁聽。今早亦有逾百日凌晨5時在法院門外輪候旁聽席位。兩名早前改稱認罪被告，今早正式在庭上答辯，餘下16名被告維持不認罪。控方庭上透露，將會傳召區諾軒、趙家賢、鍾錦麟和林景楠作供。控方下午將會讀出開案陳詞，並透露整個陳詞需時2至3天。



四名認罪被告將轉作控方證人。（詳看下圖)

伍健偉及林景楠正式答辯認罪

早前表示會改認罪的伍健偉和林景楠，今早正式在庭上答辯，其中伍健偉認罪時稱：「法官閣下，我顛覆極權國家政權未成功，我承認控罪。」被告林景楠亦正式認罪，法官陳慶偉批准二人退出審訊，並准林以原有條件繼續保釋，伍則繼續還柙。

獲准保釋的被告及泛民人士到庭情況。(詳看下圖)

+ 9

其餘16名人維持不認罪，部份被告認答辯情況如下：

何桂藍答辯時稱，早上才收到最新控方案情，刪除使用武力的情節，但控罪仍有相關字眼，質疑控罪不清楚，但她表明不認罪。

梁國雄答辯時稱：「無罪可認。」他說罷引來庭上笑聲，法官陳慶偉表示對各被告和公眾人士給予尊重，望對方同樣給多尊重。

控方將傳召3名從犯證人

審訊預料需要90天，而控方早前在審前覆核時表示，將傳召3名從犯證人。案件由三名國安法指定法官陳慶偉、陳仲衡及李運騰審理。由於被告人數眾多，連同懲教署職員， 犯人爛內約有40人。

法官又准各被告在審訊期間使用電腦，但不得用作對外溝通。法官陳慶偉又稱，懲教署未必容許還押的被告把電腦帶回收押所，法庭亦無權管理，因此交由被告各自決定是否使用電腦，或用紙筆作記。

逾百名人士在法庭外等候旁聽席位置，部份更在凌晨5時許已到法院。(詳看下圖)

+ 4

不認罪的16名被告分別為吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

+ 11

認罪的31名被告，判刑押後至審訊結束後才處理。31名被告分別為戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。其中黃之鋒及袁嘉蔚等，今亦有列席旁聽。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

+ 26

案件編號：HCCC69/2022

現時有13名被告獲准保釋。(詳看下圖)