食環署3月簡化牌照申請「先發牌、後審查」並放寬小食店售賣種類

撰文：呂穎姍
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食環署今（17日）公布，為簡化申領程序、縮短審批時間，由下月1日開始在食物業發牌制度下推出兩項優化措施，即引入「專業核證制度」作為申領正式牌照的額外選擇，以及大幅放寬對小食食肆售賣食物種類的限制，目的是在無損食物安全和環境衞生的前提下，盡量便利食肆的經營者和顧客。
新措施是率先應用於小食食肆和食物製造廠，預料4,300間小食食肆的經營能有更大彈性。

食環署大幅放寬對小食食肆售賣食物種類的限制。 （資料圖片／梁鵬威攝）

食環署發言人表示，由3月1日開始在食物業發牌制度下推出兩項優化措施，即引入「專業核證制度」作為申領正式牌照的額外選擇，以及大幅放寬對小食食肆售賣食物種類的限制，目的是在無損食物安全和環境衞生的前提下，盡量便利食肆的經營者和顧客。 現有小食食肆持牌人或申請人，可選擇繼續以售賣特定食物類別的原有模式經營，亦可向食環署申請更改其牌照上的特定食物類別。

食環署發言人相信，新規管制度將為全港超過4,300間小食食肆的經營提供更大彈性。

食環署解釋，此舉為簡化申領程序、縮短審批時間，以及讓申請人更易遵從牌照要求。食環署引入的「專業核證制度」，會以「先發牌、後審查」的方式簽發正式牌照。在新制度下，食環署接納由認可人士或註冊結構工程師簽發的「符合規定證明書」及最終設計圖則，作為符合各項衞生規定的證明。食環署會基於相關證明先發出牌照，然後才派員實地覆核審查，以確認處所符合全部衞生規定。

食環署今（17日）公布，為簡化申領程序、縮短審批時間，由三月一日開始在食物業發牌制度下推出兩項優化措施，即引入「專業核證制度」作為申領正式牌照的額外選擇，以及大幅放寬對小食食肆售賣食物種類的限制，目的是在無損食物安全和環境衞生的前提下，盡量便利食肆的經營者和顧客。

食環署大幅放寬對小食食肆售賣食物種類的限制。 （資料圖片／梁鵬威攝）

食環署發言人表示，由三月一日開始在食物業發牌制度下推出兩項優化措施，即引入「專業核證制度」作為申領正式牌照的額外選擇，以及大幅放寬對小食食肆售賣食物種類的限制，目的是在無損食物安全和環境衞生的前提下，盡量便利食肆的經營者和顧客。 現有小食食肆持牌人／申請人可選擇繼續以售賣特定食物類別的原有模式經營，亦可向食環署申請更改其牌照上的特定食物類別。

食環署解釋，此舉為簡化申領程序、縮短審批時間，以及讓申請人更易遵從牌照要求。食環署引入的「專業核證制度」，會以「先發牌、後審查」的方式簽發正式牌照。在新制度下，食環署接納由認可人士或註冊結構工程師簽發的「符合規定證明書」及最終設計圖則，作為符合各項衞生規定的證明。食環署會基於相關證明先發出牌照，然後才派員實地覆核審查，以確認處所符合全部衞生規定。

放寬小食店售賣種類限制　料4,300間受惠

另外，根據現行小食食肆牌照的規定，持牌人只可從六個特定食物類別中選擇其中一類食物出售。考慮到食物種類和烹調方式漸趨多元化，在不影響食物安全及環境衞生的前提下，食環署決定放寬有關限制，由指定食物項目改為對食物烹調方式作出規範。

食環署發言人相信，新規管制度將為全港超過4,300間小食食肆的經營提供更大彈性。

在新制度下，小食食肆基本上可售賣任何種類的食物，但由於這類食肆一般規模較小，設備較簡單，因此只可相應地採用較簡單和不會產生大量油煙的烹調方式（例如烚、燉、蒸、燜、煎），座位間亦不得進行烹調或翻熱食物，例如火鍋、鐵板燒或韓式燒烤等，以保障環境衞生和顧客安全。食環署發言人相信，新規管制度將為全港超過4300間小食食肆的經營提供更大彈性。

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