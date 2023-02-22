對立反抗症患者突推女子落路軌　稱賭馬輸錢受蒼蠅困擾　判醫院令

患有對立反抗症的男子，在屯門輕鐵站突將一名素不相識的女子推落路軌，幸而當時無車經過，女事主即場被救起，並追問為何要推她，男子回應：「你要落去囉。」該男子事後被捕，警誡稱因賭馬輸了錢，又受家中的蒼蠅困擾，影響情緒而犯案。男子今（22日）在區域法院承認一項有意圖而傷人罪。法官判刑時透露，被告稱覺事主望向他的眼光有異，認為事主在嘲笑他，才氣憤犯案。法官最後採納精神科報告建議，判處其6個月的入院令。



被告有濫藥問題

被告丘俊樂（34歲，貨車司機），被控於2021年11月28日，在香港新界屯門大方街輕鐵大興北站2號月台，意圖使徐艷紅身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害該徐艷紅。

庭上透露被告過去有三項定罪紀錄，其中兩項涉及暴力。辯方求情指，被告12歲開始患上精神病，22歲開始有濫用咳藥水的習慣，較早期間亦有濫藥問題。

被告丘俊樂在區域法院承認傷人罪。（資料圖片)

案發前兩天停用咳藥水至失眠

法官判刑時引述辯方說法指，被告當時因感覺徐望向他的眼光有異，認為徐在嘲笑他，被告一時氣憤下犯案。法官指被告患有專注力不足、對立反抗症，辯方稱被告受精神病牽連犯案，案發前兩天停用咳藥水，因而失眠及煩躁不安，其判斷及自制力減低。

基於被告精神問題判醫院令

法官最後指，本案事主被推下路軌時，下一班車在5分鐘後才抵達，事主在他人協助下可返回月台，當中的風險及危險程度均比案例低，基於被告的精神問題判處其6個月的入院令。

女事主行經月台突被推下

案情指，案發當日下午4時許，徐姓女事主與男友在屯門輕鐵大興站，其男友離開購車票期間，徐獨自沿 2號月台行回車站入口，經過在入口位置的被告時，被告突然雙手用力推徐左肩，徐隨即墮下路軌。當時下一班車定於5分鐘左右後抵達，徐男友發現後即跳下路軌扶起女友。徐隨即回頭望向被告，並問被告為何要推她，被告說：「你要落去囉。」徐的男友再追問，被告否認犯案。

事主與男友不識被告亦無結怨

徐在男友幫助下返回月台，被告則離開月台並往大興商場走去。徐其後到屯門醫院接受治療，發現其枕骨部位頭皮有血腫，右肘及雙膝擦傷。徐及其男友並不認識被告，亦沒有與被告結怨。

被告稱家裏多蒼蠅影響情緒

被告當晚7時許被捕，他在警誡下承認賭馬輸了錢，一怒之下把一名女子推下路軌。他翌日的在錄影會面透露，他家裏有很多蒼蠅，影響情緒，加上他賭馬輸了錢，又精神錯亂，才會犯案。

案件編號：DCCC 448/ 2022