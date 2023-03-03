輻射無處不在？　核子工程師掃盲：食3000萬條香蕉先有致命威脅

輻射在我們的生活當中無處不在，但坊間常有相關知識的謠傳，例如香港多年前曾因福島核事故而「盲搶鹽」。

核子工程師張政毅指，輻射其實是量傳遞的一種形式，並非所有輻射都對人體有害，例如一條香蕉約有 0.5 克天然放射性同位素「鉀 40」，當中約含有 15.5 貝可（Bq）的放射性活度，較一般蔬果高三成至五倍不等，不過，輻射量高不等於高風險，因為經推算後，一個成年人要吃3000萬條香蕉，才會對生命造成致命威脅。

他強調工程界別與每個人的生活息息相關，看好未來發展前景，惟各個範疇的工程師均「供不應求」，冀以身言教吸引更多學生入行。



「核子工程」似艱深晦澀，但除了核能，日常生活中的醫院放射性儀器、工業檢測及太空探索等亦是核子工程學範疇。工程師學會核子分部副主席張政毅原為一名電機工程師，在學會認識核子工程知識後，毅然轉跑道成為核子工程師。

他表示，核子工程應用較想像中廣，除核能源外，另有四大應用類別，包括醫學的X光、CT電腦斷層掃描等放射性儀器、食品消毒、檢查工業建築有更瑕疵或裂縫，甚至太空航行的飛行設備能源供電等，亦與核子工程有關。

他強調，並非所有輻射均對人體有害，比如通訊設備如手提電話等的無視電波、微波爐及吹風機等，均屬低能源非電離輻射，對人類不構成危險。他引述「香蕉等效劑量」的比喻，稱一條香蕉約有 0.5克天然放射性同位素鉀40，當中約含有15.5貝可（Bq）的放射性活度，較一般蔬果高3至5倍不等，但按此推算，其實一個人吸收多於3,000萬條香蕉，才因輻射致命。

從事工程師約17年的張政毅表示，入行初時並非讀核子工程，而是電機工程，當時在工程師學會核子分部做義工時，漸漸對該範疇產生興趣，從事8年電機工作後毅然轉換跑道，「要重頭學過，有啲經驗其實用唔到，都好困難。」

張政毅示範多功能輻射檢測儀，可量度物件輻射情況。（何瑞芬攝）

他指出，香港未來需要不少工程師人才，行業人才更是供不應求，因此對行業前景感樂觀。

工程師學會今日（3日）起至3月11日將舉行「香港工程師週2023」，舉辦一連串活動加深年青人對工程師的認識，今日起一連三日（3日至5日）亦會在西九文化區海濱草坪舉行「香港工程師週嘉年華」，設多個遊戲、展覽攤位，向公眾展示日常生活的工程應用。