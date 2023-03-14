「侷住體驗館」了解基層住屋環境　已有12團體報名參觀

香港社區組織協會推出「侷住體驗館」，設於大角咀嘉善街15號2樓，訓練無家者、前無家者、不適切居所居民，組成導賞員帶領公眾了解基層住屋環境。社協社區組織幹事陳仲賢透露，「侷住體驗館」將會運作至年底，截至昨日約有12個團體預約參觀體驗館及導賞，希望未來每星期至少可以接待兩團參加者。



+ 5

陳仲賢接受香港電台節目《千禧年代》訪問表示，社協早前研究發現，居住於不適切居所的居民之中，超過四成有精神健康問題，而無家者亦有超過七成人有精神健康問題，並見飽盡歧視。他說，社會上很多有心人希望探訪基層，但無奈居住環境過於惡劣，希望由被動探訪，變成由導賞員及不適切居所居民主動向公眾分享。

「侷住體驗館」位於大角咀嘉善街15號2樓，以一比一還原基層住屋實境，陳仲賢說，體驗館場地本身已是板間房，移走內裡所有物品後，社協把不同不適切居所居民的物品放入內，模擬他們生活場境。參加者可以分組於單位內進行任務，體驗於凌亂、多物件的空間內活動。

導賞員之一的劉振華曾是無家者，亦曾入住劏房，他說，有參加導賞團的學生有見木蛩肆虐的劏房環境，希望帶媽媽來參觀，「可以由學生到父母，或者到父母啲朋友，變咗佢哋可以知道而家香港仲有一班人都係好艱苦，雖然我哋都係一定要交租，但係都係住係好惡劣嘅環境同埋生活好苦惱。」

陳仲賢透露，「侷住體驗館」展期預計於今年年底結束，截至昨日約有12個團體預約參觀體驗館及導賞，社會各界反應正面，希望每星期可以接待兩團參加者。每名參加者收費150元，收益作支持導賞員服務發展及基層居民扶貧工作。他說，人手所限，目前「侷住體驗館」只能接受團體預約，倘市民有興趣以個人形式參加，需要至少10人方能成團。