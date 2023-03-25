沙田大會堂洗手間石屎掉落　檢查揭走廊天花亦有異　地下全層封閉

康文署今（25日）公布，一名清潔工人於周四（23日）發現沙田大會堂地下近職員辦事處的女洗手間假天花有異，職員立即安排檢查後發現兩塊石屎掉落假天花架上，而石屎碎件並沒有損毀假天花或進一步掉落洗手間內，事件中無人受傷。



建築署人員進一步檢查大會堂其他設施時，於昨日（24日）發現部份位於地下走廊的天花亦有輕微異常情況，康文署已即時封閉有關位置。為安全起見，今日開始封閉沙田大會堂地下全層進行緊急檢查，進行緊急檢查，直至另行通知。



沙田大會堂。（康文署圖片）

康文署公布，一名清潔工人在沙田大會堂地下近職員辦事處的女洗手間，發現假天花有異，從而通知大會堂職員。職員立即安排檢查並發現兩塊石屎掉落假天花架上。石屎碎件並沒有損毀假天花或進一步掉落洗手間內。事件中無人受傷。

建築署人員進一步檢查大會堂其他設施時，於三月二十四日發現部分位於地下走廊的天花亦有輕微異常情況，康文署已即時封閉有關位置。為安全起見，康文署決定，由今日開始封閉沙田大會堂地下全層進行緊急檢查，直至另行通知，並已告知受影響的設施租用人。

康文署亦已要求建築署全面檢查大會堂其他地方的天花。建築署人員亦即時到達現場協助及安排維修工作。