網傳沙田城門河落冰雹　四大疑點揭事發地點相距香港近400公里

天文台今日中午（25日）發出今年首個黃色暴雨警告，並預告短期內有可能受冰雹影響。有網民發布手機短片，瘋傳沙田城門河大規模落冰雹。



不過細閱該手機短片，可發現有四大疑點，包括沿岸未見單車徑、跨河橋樑稀少等。而翻查內地新聞，可發現該短片的所在之處，其實不是香港沙田城門河，也不是廣州，而是相距香港近400公里的江西省贛州。



天文台回應指，未收到沙田區日間落雹的報告。



踏入春季本港雨量增加，天文台在中午12時發出今年首個黃色暴雨警告，並預告有可能下冰雹。有網民隨即發布片段，稱沙田城門河確實有大規模落雹的情況。該短片全長19秒，相信是沿岸的樓宇拍攝，影片中冰雹不斷擊中河水及地面，發出巨大聲響，影響範圍廣泛。

不過記者從影片中發現共四大疑點︰

1）沙田城門河沿岸一般設有單車徑，惟短片中卻沒有相關單車設施。

2）是河對岸的樓宇部份為尖塔形狀的設計，並非是本港常見的建築風格。

3）是城門河上建有多條行車及行人天橋，而短片的拍攝範圍內，卻無任何橋樑。

4）沙田及馬鞍山被山體包圍，惟短片對岸的山體距離河畔相當遙遠。



經翻查發現，內地新浪新聞在3月23日早上11時51分，便曾發布相關報道，題為「江西贛州遇特大冰雹！屋頂和車窗被砸穿，有老人孩子被砸傷送醫」。網頁中發布的短片，正與今日在網上瘋傳的短片相同，不過香港與贛州實際上相距達397公里。