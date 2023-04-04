流水落花｜福建附小學生做臨時演員　拍攝遇紅雨　急諗計終成事

今日4月4日是兒童節，講述寄養家庭的港産電影《流水落花》，刻劃寄養兒童與「家長」的感人故事。為求真實，大量利用實景場地進行拍攝，位於油塘的福建中學附屬學校借出校舍，200名師生及家長更擔任臨時演員。



校長徐區懿華提到，拍攝過程並非一帆風順，她指在拍攝「運動日」當日，天文台發出紅色暴雨警告，本來幾乎要取消，電影公司知道小朋友很期待拍這場戲，取消會好失望，「所以佢哋重新構思過，將運動會移師到禮堂，變成咗電影中出現嘅遊戲日。」



▼流水落花劇照及海報▼



《流水落花》由導演以一對寄養家庭的夫妻為主題，講述他們與寄養兒童的關係。徐區懿華表示，因曾有過幫助寄養家庭兒童的經歷，在收到《流水落花》的劇組想借用校內操場拍攝有關運動日的劇情時，便欣然答應，「劇情中係講寄養家庭嘅父母當中嘅人生經歷，同埋好多個小朋友成長嘅需要，角色非常之立體，令我覺得好有意義。」

小學生初嘗大銀幕演出 驚覺拍攝與她想像有很大不同

福建附小一眾學生對於能有份參演《流水落花》的拍攝都十分開心，雖然只是在片中出現短短數分鐘，擔當「背景板」的角色，對他們來說卻是一次寶貴的經驗。當中有份出演的三位同學分別是來自三年級的施烺熙、五年級的吳珈睿以及六年級的李洛施，不要看他們小小年紀，他們的表演經驗卻相當豐富，不時有份參與話劇和電視節目等演出。

小學三年級的施烺熙表示，因對表演相當有興趣，在校內參與了話劇班，學習到許多的表演技巧。（盧翊銘攝）

小學三年級的施烺熙表示，因對表演相當有興趣，在校內參與了話劇班，學習到許多的表演技巧，「學到點樣去表達自己嘅動作同表情，因為做戲有表情係好緊要。」他指初次參與電影拍攝，既緊張又興奮，「心情好興奮，因為可以喺電視同螢幕見到自己，但係又有啲緊張，因為第一次好驚做唔好。」

過程中亦令他獲益良多，「了解到一出戲要拍得好要用好多人力物力，同埋要學識去耐心等待。」

小學六年級的李洛施則指，電影拍攝與她想像中有很大不同。（盧翊銘攝）

小學六年級的李洛施則指，電影拍攝與她想像中有很大不同，「冇諗過有咁多人，一到現場成個場又係cam（攝影機），又係工作人員，都有啲驚。」問到最難忘的經歷，她表示，其中有一場戲需要在在烈日當空下進行戶外拍攝，「嗰日勁熱，NG咗成三十幾次，全部人都好攰同好熱。」但因對表演的熱愛，她認為相當值得，希望未來有更多的演出機會，「想有機會畀自己克服自己嘅恐懼同緊張，去做出一個最好的表演。 」

小學五年級的吳珈睿亦表示，在得知能參與電影拍攝感到相當興奮。（盧翊銘攝）

小學五年級的吳珈睿亦表示，在得知能參與電影拍攝感到相當興奮，雖然無法參演有對白的角色，但她認為一眾臨時演員對電影來說同樣是相當重要的角色：「就算做係background character都好緊要，因為會令到套戲睇落自然啲，就好似平時係學校都會有唔同人做唔同嘅事情。」

校長曾為寄養兒童擔起「橋樑」角色

福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，在疫情停課期間成為了「母親的抉擇」的義工，去年曾為準備過渡到美國寄養家庭的兒童，擔任起「橋樑」的角色，「因為小朋友英文唔係好叻，但佢又要準備過美國生活，所以需要一個人幫佢喺一個完全陌生，講唔到聽唔到嘅環境下，同聲同氣幫得到佢。」

徐區懿華表示，劇組亦邀請校內的學生一同參與拍攝，主動提供學生接觸電影製作的機會，「因為電影製作唔單純講演戲咁簡單，而係背後有好多方面嘅合作，有燈光、攝影、劇本等，需要好多人去合作，對小朋友嚟講係一個好好嘅體驗，富有教育意義。」她代電影公司發信通知學生家長，得到的反應相當熱烈。

天文台出紅雨警告 導演移師禮堂拍攝運動日

不過，拍攝過程並非一帆風順，差點就因突如其來的天氣狀況需要取消拍攝「運動日」的劇情。徐區懿華憶述，當日天文台發出紅色暴雨警告，「本來幾乎要取消，但係電影公司知道小朋友好期待拍呢場戲，冇咗會好失望，所以佢哋重新構思過，將運動會移師到禮堂，變成咗電影中出現嘅遊戲日。」

她認為學生有機會參與《流水落花》的拍攝，是一次相當難能可貴體驗，能跳出課堂學習，一探成年人的工作生活。